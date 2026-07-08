Jefferson Farfán mantiene un enfrentamiento público con Magaly Medina luego de cuestionar el cumplimiento del servicio comunitario que le impuso el Poder Judicial. El exfutbolista afirmó que la conductora no habría realizado dicha labor y le pidió que presente pruebas para demostrar lo contrario.

Ante la falta de respuesta de la periodista, la ‘Foquita’ difundió el último lunes 6 de julio, a través de su canal de YouTube, un material que, según señaló, evidenciaría que la periodista solo habría cumplido seis minutos de trabajo y no las 76 horas que figuran en un documento emitido por el INPE con firma y sello.

La publicación generó reacciones de diversas figuras del espectáculo. Angie Jibaja, por ejemplo, expresó su respaldo a Farfán y anunció que también emprenderá acciones legales contra Medina. Por su parte, Mario Irivarren sostuvo que, si se comprueba que la conductora no cumplió con las horas de servicio comunitario que le fueron impuestas, deberá asumir las consecuencias correspondientes.

“ Escuchaba la llamada telefónica de Magaly y resulta que ahora es un ser de luz, que ella no odia a nadie, no le guarda rencor a nadie, quiere a todo el mundo y, cuando sale de su programa, básicamente es Mahatma Gandhi. Yo tengo la misma postura. Yo no tengo ningún tema personal con ella. Yo no odio a Magaly y no considero que ella la tenga conmigo. Las veces que me he visto expuesto y ampayado por su programa, lo hace conmigo y lo hace con cualquiera y es parte de su chamba ”, expresó el exchico reality en la emisión del martes 7 de julio del podcast ‘La Manada Galáctica’.

Tras aclarar que no tiene nada personal en contra de la ‘Urraca’, Irivarren sostuvo que la conductora de ATV debe asumir las consecuencias de sus actos, del mismo modo que cualquier otro ciudadano.

“ Todos tenemos que ser medidos con la misma vara. Entonces, si existen pruebas que evidencien que la señora no ha cumplido con el servicio comunitario como dicta la ley, que reciba la atención que merece, nada más. No es una cuestión de odio, no es una cuestión de rencor, no es una cuestión personal. Es lo mismo que se le exige a todos los ciudadanos, nada más ”, añadió.