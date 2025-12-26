Luego de que Darinka Ramírez anunciara públicamente su segundo embarazo, Jefferson Farfán se pronunció al respecto en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que Darinka es madre de la última hija de la ‘Foquita’, una niña que recientemente cumplió 3 años.

Este jueves 25 de diciembre, Darinka sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando un bebé y que pronto será madre nuevamente.

Mediante sus historias de Instagram, Jefferson Farfán ha mostrado que comparte tiempo de calidad con sus hijas, Maialen y su pequeña de 3 años.

La publicación del exfutbolista generó gran sorpresa entre sus seguidores, pues curiosamente compartió la foto de sus hijas poco después de que Darinka Ramírez anunciara su embarazo.

Exfutbolista comparte emotiva publicación en redes. (Instagram: @jefferson_farfan_oficial)

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo: “Un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y mucho amor”

Darinka Ramírez confirmó que está esperando a su segunda hija mediante una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram.

La empresaria e influencer compartió una fotografía en la que deja ver su embarazo y reveló que será una niña, quien acompañará a su hija mayor, fruto de su anterior relación con Jefferson Farfán.

“ El amor vuelve a florecer en mi vida ”, escribió Darinka en el texto que acompañó la imagen, donde expresó que atraviesa esta nueva etapa con gratitud e ilusión junto a su hija Luana.

La noticia la dio a conocer mediante un emotivo mensaje en redes sociales, en el que compartió la alegría que vive en esta nueva etapa de su vida.

“ Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y mucho amor ”, escribió Ramírez.

Asimismo, señaló que su primogénita ya se prepara para asumir su nuevo rol: “ Mi hija mayor está lista para ser la mejor hermana mayor, ¡y nosotros estamos emocionados por la llegada de nuestra princesa! ”.