Farid Ode estuvo presente a través de un enlace en vivo en el programa de Magaly Medina, donde rompió su silencio sobre el polémico caso entre él, su hija Gamille y la pareja de su exesposa Mariella Zanetti.

Cabe mencionar que el empresario mostró un chat privado entre él y su hija, donde ella le revela que la pareja de Mariella Zanetti la agrede verbalmente y su madre “no hace nada”.

“Me estuvo insultando y mi mamá no hace nada”, escribió la joven en un mensaje que estremeció a Farid y, por ese motivo, acudió a su rescate.

Ode también reveló que Mariella se encontraba en la casa y se preguntó qué estaría haciendo en el momento en que su hija era agredida por su padrastro.

“¿Qué hacía Mariella en ese momento? Ella estaba en la casa. Yo, como madre, no podría quedarme callada. No quiero decir que es una mala madre, siempre me he sacado el sombrero por ella, pero ahora… me sorprende”, expresó con frustración.