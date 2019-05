Fátima Segovia, 'La Chuecona', contó cómo ocurrió el 'palmazo' de 'Yuca' a Clara Seminara (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Fátima Segovia, más conocida como 'La Chuecona', se presentó en el programa 'Válgame Dios' para contar su versión sobre el incidente que ocurrió entre Clara Seminario y el popular 'Yuca'.

"Quiero aclarar que yo no estoy de acuerdo con el acto cometido por el señor 'Yuca' Espejo. (...) Yo lo único que quiero es aclarar algunas cosas que ella ha manifestado en Instagram que son falsas", manifestó en un inicio la actriz cómica.

La integrante de 'El Wasap de JB' reafirmó que ellos sí estaban jugando de manos cuando se produjo el 'palmazo' y que no se dio cuando ella estaba de espaldas, como narró Clara Seminara.

"No me parece bien que haya hecho esto (...) Ellos estaba jugando de manos porque no hay otra manera de decirlo. Incluso, ella hacía patadas al aire porque estaban jugando. Ella le decía 'Yuca golpea fuerte' porque Clara es así media tosca y ella le seguía diciendo 'no, más fuerte, porque así no se boxea'. En eso que han estado así jugando de manos, 'Yuca' le dijo 'ya chiquilla' y pum (mueve su mano) le ha dado, pero en su cara, o sea así de frente", explicó la popular 'Chuecona'.