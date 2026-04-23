Después de poco más de un año del afamado reencuentro de Rebelde Way en lo que fue su exitosa gira mundial, el reconocido actor y músico Felipe Colombo vuelve al Perú para un espectacular show como solista el próximo 8 de agosto en el teatro Canout.

Colombo se reencontrará con su fiel público peruano que pedía tenerlo con su espectáculo en solitario, como parte de su gira “Una noche más”. El cantante y actor de la serie más vista en América Latina de los años 90’, repasará sus años de carrera con sus más sonados éxitos musicales y sus nuevas canciones.

Cabe mencionar que el actor de Rebelde Way desarrolla su carrera como solista desde el año 2019, la misma que está enfocada en el pop y funk con temas como “Más”, “Peicer”, “Frida” y “Fantasía retro”. Antes de consolidarse como solista, formó bandas como Miss Tijuana y Roco.

Actualmente Felipe Colombo viene trabajando en una nueva producción musical, producida por él y el productor Alan Vega, que contará con ocho canciones inéditas, las mismas que mantienen la esencia pop con reminiscencias de funk y soul, y algo de disco.

Definitivamente la presentación de Felipe Colombo, el sábado 8 de agosto en el teatro Canout, será una noche inolvidable para todos sus fans, será una velada imperdible y que promete pasar a la historia. Las entradas para el esperadísimo concierto de Felipe Colombo con su gira “Una noche más” ya están a la venta en la plataforma de Teleticket .