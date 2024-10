“Muchos seguidores de nuestra generación nos dicen que somos la banda sonora de sus vidas, pero también quiero rescatar a las nuevas, que no vivieron la historia, y sin embargo, son los que están abrazando nuestras canciones y las toman como propias, como si fueran contemporáneas”. Felipe Staiti, fundador, guitarrista y hoy líder de “Enanitos Verdes” ante la partida de Marciano Cantero, explica así la continuidad de la banda, que será una de las atracciones del Festival Vibra Perú que se desarrollará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Green Arena de Lurín.

¿Esa esencia de la banda que sigue vigente se puede mantener sin la presencia de Marciano Cantero? Bueno, con Marciano iniciamos Enanitos, empezamos a tocar juntos en mi casa, la sala de ensayos siempre fue mi habitación, ahí nos formamos e hicimos todo. La banda siempre fue un proyecto de los dos, lamentablemente él se bajó del tren antes, pero yo tuve que seguir adelante porque es mi vida también.

Había que dejar el dolor a un lado y seguir la historia del grupo. Es que siempre hay que acomodar el dolor para que la vida continúe, no podemos quedarnos llorando, o abrazando al dolor. Cuando hay un montón de cosas por delante, un montón de vida, hay que tomar decisiones y seguir con la banda, de alguna manera también es tener a Marciano con nosotros.

"Estamos en el proceso de entrar a grabar próximamente un disco de grandes éxitos y de joyitas que han quedado por allí en los álbumes y será con algunos invitados especiales", dice Felipe Staiti, líder y fundador de "Enanitos Verdes".

¿Alguna vez peligro la continuidad de Enanitos Verdes?

Después de la muerte de Marciano, cuando estaba analizando cómo se podría plantear mi futuro, un amigo me llama y me dice: ‘Felipe venite y tocá, vamos a hacer un tributo a Los Enanos, ¿Cómo y cuándo armamos la banda?’.

Pero la banda estaba lista para seguir con la historia...

Por eso, en algún punto digo, no, esto no está bien, porque yo no quiero convertirme en alguien que se dedique a hacer tributos, yo soy parte de un proyecto que es los Enanitos, y existe. No está Marciano, pero todo lo demás sí, y bueno, decidimos ir para adelante.

¿Y ahora interpretas los temas del grupo? Antes cantaba dos o tres temas en los conciertos, ahora canto todas las canciones, pero aclaró, no quiero parecerme a Marciano, ni aspiro a nada porque sería ilógico. También nos mencionaban la posibilidad de traer alguien de afuera, pero eso se descartó porque no hubiera tenido la historia con nosotros, esa autoridad histórica para pararse frente al escenario como una banda de barrio. Los Enanitos cantamos parados, firmes, heridos, pero vivos.

Me imagino que hay quienes no les gustará que seas el nuevo vocalista del grupo.

Claro, y por supuesto que van a comparar, pero a cualquiera que ponga la cabeza delante de la banda se la van a cortar. Yo no tengo problema porque me respalda la historia.

¿Se habló de un disco con temas inéditos, hay algo de eso?

Estamos en el proceso de entrar a grabar próximamente un disco de grandes éxitos y de joyitas que han quedado por allí en los álbumes y será con algunos invitados especiales. Pero hay otro proyecto para el año que viene, de hacer un disco de canciones inéditas, por ahora estamos tocando mucho en conciertos buenísimos, ahora estoy en la ciudad de México y pronto estaremos en Perú.

¿Y en esos conciertos de Los Enanitos Verdes el público es muy heterogéneo? Si, claro, he visto jóvenes de 20, 30, la verdad que las nuevas generaciones han adoptado muestras canciones, las han tomado como suyas y las mantienen vigentes en nuestros conciertos, Sentimos que el público no envejece, como envejece uno, el público siempre es el mismo en algún punto, por el público pareciera que no pasara el tiempo.