Fernanda Castillo se solidarizó con Fátima Molina, quien ha sido criticada por su aspecto físico luego que en las redes sociales empezara a circular los rumores de que la telenovela “Te acuerdas de mí”, que protagoniza con Gabriel Soto, cambiaría su horario de transmisión supuestamente porque su personaje ha tenido baja aceptación por parte de los televidentes.

En sus historias de Instagram, Fernanda extendió su apoyo a Molina y resaltó que es importante romper con los estereotipos de belleza, pues estos no deben definir quién puede protagonizar un proyecto o no.

“Te aplaudo por alzar la voz en una industria que debe cambiar y olvidarse de modelos de belleza obsoletos y discriminadores y para construir una televisión abierta que nos represente a todos. No tengo el gusto de haber compartido contigo, pero admiro tu trabajo y tu voz como actriz y como mujer mexicana”, escribió Castillo.

Horas antes del pronunciamiento de Castillo, Fátima Molina rompió su silencio y lamentó que pudieran ser ciertos los rumores con respecto a que van a sacar a “Te acuerdas de mí” del horario estelar en México debido a que su “look mexicano” no agrada al público.

“La verdad no tengo ni la menor idea de si cambiarán o no nuestra telenovela ‘Te acuerdas de mí’ de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público, dicen que es por mi culpa, que es por físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, ‘porque soy muy mexicana’”, escribió la compañera de reparto de Gabriel Soto.

