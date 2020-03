En tiempos de pandemia, de cuarentena, Fernando Armas no pierde el humor, que considera vital para poder sobrellevar la tragedia. ¿Pero se puede hacer reír en momentos en los que hay puro llanto?

El artista se pronuncia. “Estamos un poco limitados de no poder hacer ese humor tan libre y abierto como nos encanta. Tenemos ahora la restricción emocional de pensar muy bien antes de soltar un chiste, subir un tuit o proponer un video sabiendo que hay gente que está muy susceptible por la situación que estamos pasando. ‘No es momento para bromear’ nos dicen algunos”, revela el comediante chiclayano.

Pero muchos humoristas dicen que de todo se puede sacar una sonrisa, hasta de la tragedia...

Sí, claro que se puede, el humor tiene esas licencias, pero hay que admitir que hay que saber dosificarlo de acuerdo a las circunstancias. Lo más importante es no perder el sentido del humor, si lo perdemos, caemos en una crisis emocional, un colapso tremendo. Los humoristas también sufrimos, nos conmovemos. Lloramos, pero tenemos esa vena que nos impulsa a buscar algo de risa, a hacer reír.

¿Cómo se puede identificar cuál es límite entre el humor y el exceso?

Creo que en gran parte apelando al sentido común, por ejemplo en estos momentos no podemos tener el atrevimiento de hacer reír con las desgracias que estamos sufriendo. Ya veníamos teniendo situaciones muy comprometedoras con el tema del humor que nos limitaba, ahora mucho más. Realmente hay que tener mucho criterio para no traspasar de la risa, al exceso.

Millones de peruanos por la cuarentena oficial están sufriendo el impacto en sus bolsillos, muchos artistas se quejan de lo mismo porque viven al día, ¿Un historia repetida?

Creo que en este caso no son todos. Hay quienes hemos guardado y podemos tener un manejo de un dinero que no es exclusivamente de un solo ingreso. Yo he diversificado mi capital. Pero no podemos negar que hay otros que viven solamente del fin de semana y el show que sigue y ese es solamente su único ingreso.

Apelando a lo que está pasando y tu experiencia, ¿qué le aconsejarías a algunos de tus compañeros artistas?

No soy nadie para aconsejar, solo soy un integrante más del mundo del arte y el espectáculo. Lo único que les puedo decir y desear es que estén bien y que esto sirva para entender que no todo es color de rosa en la vida, también hay momentos grises, en los que se aplica un conocido refrán; “guarda pan para mayo”, que esta vez nos tocó en marzo. Siempre hay que tenerlo presente para saber diversificar los ingresos.

¿Crees que cuándo toda esta pandemia pase vamos a cambiar como seres humanos? ¿Sacaremos una lección?

Estoy seguro que sí. Habrá más fidelidad, empatía, las familias van a estar más unidas y todos nos preocuparemos por la salubridad. Vamos a cambiar definitivamente, entenderemos que la vida es más valiosa que el dinero y el poder.

Perfil

Fernando Armas, humorista

Desde su natal Chiclayo llegó al programa “Trampolín a la fama” para pedir una oportunidad. Luego de sorprender a Augusto Ferrando ingresa a “Risas y salsa”. Lleva 30 años de trayectoria en la televisión y los espectáculos.