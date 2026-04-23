La Municipalidad Provincial de Piura ejecutó un operativo de limpieza en los exteriores del complejo de mercados para devolverle salubridad y transitabilidad a la zona. La jornada incluyó labores de limpieza, barrido y desinfección en las principales vías, buscando mejorar las condiciones para comerciantes y consumidores.

Para realizar dichos los trabajos, la comuna desplegó un cargador frontal, un minicargador y dos volquetes, además del personal de la unidad de residuos sólidos, logrando retirar grandes cantidades de desechos que afectaban el entorno.

Ruth Oliva, encargada de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comerciales, informó que estos operativos continuarán de manera periódica, especialmente en horario de madrugada, para garantizar resultados sostenibles.

La funcionaria también advirtió que el comercio informal ha dificultado una limpieza profunda, por lo que anunció próximas reuniones con los presidentes de las asociaciones de comerciantes. El objetivo es ordenar la zonificación del complejo y asegurar compromisos claros que permitan mantener la limpieza.

“Es una necesidad de los piuranos contar con un mercado saludable. Vamos a empezar a recuperar el orden en el complejo de mercados”, afirmó Oliva.