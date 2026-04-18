Para consolidar, orientar y fortalecer la protección y promoción de la niñez y adolescencia en la provincia de Piura se aprobó el plan de acción 2026 del Comité Multisectorial por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (COMUDENNA).

“Este plan contempla una serie de actividades descentralizadas como talleres de prevención de la violencia, campañas contra el acoso sexual , charlas de educación sexual, formación de promotores y voceros, visitas inopinadas, mesas de trabajo y consultas de opinión, entre otras acciones enfocadas en garantizar entornos seguros y saludables “, dijo la Dra. Carol Morales, quien informó sobre el trabajo que realiza la comuna de Castilla.

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ESPACIO CLAVE

El COMUDENNA se posiciona como un espacio clave de articulación entre instituciones públicas y privadas, permitiendo coordinar esfuerzos y asegurar que las políticas locales respondan a las necesidades e intereses de niñas, niños y adolescentes, promoviendo su desarrollo integral.

El alcalde de Piura, Juan Cevallos, destacó la importancia del trabajo conjunto para fortalecer las acciones en beneficio de este sector de la población, asegurando que la protección a la niñez y adolescencia será .primordial para todos los piuranos.

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