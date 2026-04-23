El caos vehicular, el comercio ambulatorio descontrolado, inseguridad y el no recojo de los residuos sólidos, son algunos de los grandes problemas que atraviesas los comerciantes del Complejo de Mercados de Piura.

Durante una reunión sostenida entre el alcalde de Piura, Juan Francisco Cevallos, y el gerente en centro comercial Plaza del Mar y otros dirigentes de los mercados privatizados expusieron los problemas que tienen por la presencia de los vendedores ambulantes, no recojo de basura, entre otros.

“Bueno la problemática de manera general que hay en el mercado de Piura, es el comercio ambulatorio, el transporte, el problema de la basura y luego de eso pues la organización de los mercados que es lo más importante para que nuestros clientes puedan venir a comprar, a realizar sus compras en un mercado moderno”, precisó David Córdova Huamán, gerente general de Centro Comercial Plaza del Mar y vicepresidente de la Asociación de Mercados del Perú.

Los dirigentes coincidieron que uno de los problemas críticos es la acumulación de residuos en áreas públicas, cuya contaminación afecta a vendedores y compradores.

Tras la reunión, la Municipalidad de Piura y los representantes de los comerciantes acordaron ejecutar un plan conjunto para recuperar el orden y mejorar la salubridad en una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad.

Como parte de los acuerdos, se elaborará un plan específico para el sector en el marco del Plan de Desarrollo Metropolitano. Este instrumento establecerá parámetros urbanos especiales y una reglamentación diferenciada que permitirá mejorar la infraestructura, habilitar estacionamientos y ordenar las actividades comerciales. La implementación de este plan permitirá optimizar las condiciones de trabajo de los comerciantes y ofrecer mayor seguridad y salubridad.