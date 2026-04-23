La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ya no quedan actas pendientes en el conteo presidencial, consolidando la diferencia entre los candidatos Roberto Sánchez Palomino y Rafael López Aliaga.

Según el último reporte oficial actualizado al 23 de abril de 2026 a las 02:30 a.m., Sánchez registra 1,917,145 votos válidos (12.035 %), mientras que López Aliaga obtiene 1,898,735 votos válidos (11.907 %).

La diferencia entre ambos candidatos es de 18,402 votos, lo que mantiene a Sánchez en una posición superior en el conteo oficial.

ONPE confirma que no quedan actas pendientes

De acuerdo con el reporte del sistema electoral, el procesamiento alcanza el 94.632 % de actas contabilizadas, correspondiente a un total de 92,766 actas.

Asimismo, el sistema señala que ya no existen actas pendientes, quedando únicamente aquellas que deben ser enviadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su revisión.

Este avance marca una etapa clave del proceso electoral, ya que la ausencia de actas pendientes permite enfocar la siguiente fase en la evaluación de observaciones e impugnaciones.

Diferencia entre candidatos sigue siendo estrecha

El margen de 18,402 votos refleja un escenario competitivo entre los postulantes que se ubican en posiciones cercanas dentro del conteo presidencial.

Mientras continúan los procedimientos electorales, los resultados procesados aún deben ser validados por los Jurados Especiales Electorales y, de ser el caso, por el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene la última palabra en caso de apelaciones.

El proceso electoral se mantiene en desarrollo, a la espera del cierre definitivo del cómputo oficial tras la resolución de actas observadas.