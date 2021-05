A mediados de los años 80, Fernando Zevallos inició una propuesta artística, educativa e inspiradora que llamaron “La Tarumba”. Hoy, ese proyecto -como muchos otros de las artes escénicas- se han visto amenazados y, para enfrentar el desafío de la sostenibilidad, han puesto en venta un local anexo a la casona histórica donde desarrollan sus actividades cotidianas.

Generó un poco de preocupación esta confusión respecto a la venta de un local anexo de La Tarumba...

Sí, y a mí me ha sorprendido realmente la solidaridad de la gente, a través de las redes. En medio de esta situación difícil, creo que es una señal alentadora que nos fortalece. Creo que también es justo aclarar que esa casona es histórica no porque sea una tarumba en este momento, sino porque antes fue un centro cultural en el que se presentaron obras emblemáticas.

Emblemáticos actores nacionales han pasado por ahí.

Es una responsabilidad para nosotros salvaguardar esa vieja casona, lo que estamos poniendo en venta es el local que está al frente y, si bien es una pena tener que desprendernos de ese local, yo creo que es una estrategia de supervivencia para que La Tarumba pueda salir adelante.

¿Sin embargo, también hay que admitir que vender ese local no estaba en los planes?

Puedo asegurar que si no hubiéramos estado en esta situación pandémica, nosotros no hubiéramos puesto a la venta este local y, sin menospreciar la situación de que todos la estamos pasando mal, La Tarumba tiene por lo menos esa opción, hay muchos colegas de las artes escénicas del circo que realmente la están pasando peor.

Que la gente se haya volcado a las redes a mostrar su solidaridad, ¿qué cosa te revela?

No solo nos fortalece, sino que nos hace ver la responsabilidad que tenemos frente a ese público y a las emociones que generamos nosotros en los espectáculos y en los cursos. Así que lo único que puedo decir es gracias y reafirmar mi compromiso con el arte, con la pedagogía y con el público en general.

Algunos espectáculos ya están empezando a tener algún aforo muy limitado, ¿ya te estás proyectando de volver a la presencialidad con los shows?

Nosotros estamos preparados, manejando dos ideas de espectáculo. Con menos del 50% de aforo es imposible sostener una temporada de circo. A diferencia de otras artes escénicas, el circo necesita de un gran esfuerzo económico para levantar la carpa. Se han hecho intentos en otros países que no han prosperado. Tenemos que seguir trabajando para cuando se pueda abrir con un aforo mínimo que permita la sostenibilidad.

Esto implica definitivamente pensar en que la única salida es la vacuna...

Al menos para el tema del circo, lo es. Y, a partir de la vacuna, recuperar la confianza de las personas para asistir a eventos que convocan por lo menos mil personas, que es el caso del circo, no hay otra. Así que hay que agilizar esto, y recomendarle a la gente que se vacune, que no tenga temor, es la única manera.

Y, en el ámbito personal, ¿ya te vacunaste?

No, todavía no me toca, no estoy tan viejo, pero creo que a partir de fin de mes, tengo 61 años.

Lo decía porque muchos peruanos han podido viajar al exterior a vacunarse…

La verdad me lo ofrecieron pero preferí esperar como la mayoría de peruanos, me parecería injusto que mucha gente de La Tarumba no tenga esa posibilidad y que yo me lo permita.

Es un ejemplo humanitario no hacer uso de ese privilegio.

Al inicio yo pensaba que el virus nos igualaba pero al poco tiempo me di cuenta que no, hay gente que tiene la posibilidad de una buena atención médica y la gran mayoría no. Quiero ser coherente con una vida dedicada a la gente y esperar mi turno tranquilamente: en ese caso no le tengo miedo a la muerte.

Perfil

Fernando Zevallos Villalobos tiene 61 años. Creador y fundador de La Tarumba. De formación autodidacta; inició su trabajo profesional como actor y director de teatro a muy temprana edad, participando además en producciones de televisión y cine.

