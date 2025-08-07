Todo va quedando listo para celebrar, por todo lo alto, los 189 años del Primer Puerto del Perú. Este sábado 16 de agosto, el estadio Campolo Alcalde en La Perla será escenario de un evento sin precedentes con grandes exponentes de la música chalaca. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Los artistas locales confirmados para esta edición del Festival Chim Pum Callao son: Zaperoko, Angeli Boza, K´Llao Salsa, Engerbeth Tapia y Maryto y su Salón, todos orgullosamente chalacos. Esta selección no es casualidad: la Municipalidad del Callao, liderada por el alcalde Pedro Spadaro, ha apostado por el talento de casa.

“Somos cuna de grandes talentos y nuestras figuras locales no podían quedar fuera. Esta es una fiesta de los chalacos y creemos que es una excelente decisión tener a dignos representantes de nuestra tierra”, expresó el burgomaestre.

Una de las grandes sorpresas de esta edición es Angeli Boza, joven cantante que ha conquistado al Callao con su impresionante voz y carisma en el escenario. Considerada ya la nueva musa de la salsa chalaca, Boza no oculta su emoción: “Estoy emocionada y feliz de cantarle a mi gente. El público chalaco es exigente, pero estoy preparada para dar lo mejor de mí”, señaló la artista.

El evento no solo brillará con talento local. La cartelera internacional incluye a leyendas de la salsa como El Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Viti Ruiz y Gerardo Rivas, quienes pondrán a bailar a todo el estadio.