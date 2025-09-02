La capital se prepara para una de las fiestas más esperadas del año: el Festival de Lima regresa en su octava edición con una alineación de lujo que promete poner a bailar a todos. El evento se realizará el sábado 4 de octubre desde las 6:00 p.m. en el Club Lawn Tennis de Jesús María, con entradas disponibles a través de Teleticket.

Con un escenario de última generación, pantallas LED HHD y sonido profesional Line Array, el festival reunirá a estrellas de la salsa y la cumbia de reconocimiento nacional e internacional.

El cartel

Entre los artistas confirmados destacan:

Lucía de la Cruz , la “Reina de los Festivales”, con más de 50 años de trayectoria.

, la “Reina de los Festivales”, con más de 50 años de trayectoria. Dilbert Aguilar , maestro, cantante y compositor de cumbia.

, maestro, cantante y compositor de cumbia. Marisol , la inconfundible “Faraona de la Cumbia”.

, la inconfundible “Faraona de la Cumbia”. Álvaro Rod , cantautor peruano de género tropical y balada romántica.

, cantautor peruano de género tropical y balada romántica. Angie Chávez , ex Son Tentación, quien promete encender la pista con salsa y timba.

, ex Son Tentación, quien promete encender la pista con salsa y timba. Maryto y su Salson , orquesta liderada por Mario Durán.

, orquesta liderada por Mario Durán. Karlos Terrones , “El Jeque de la Salsa”.

, “El Jeque de la Salsa”. Barrio Fino , con lo mejor de la salsa peruana.

, con lo mejor de la salsa peruana. Engerberth Tapia, salsero que cierra el cartel oficial.

Una fiesta de salsa y cumbia

El festival combina lo mejor de ambos géneros para ofrecer una “Súper noche rumbera”, donde la salsa y la cumbia vestirán de gala a Lima. La organización promete un show de más de seis horas de música en vivo, coreografías y un despliegue técnico de alto nivel.

Los organizadores invitan a los asistentes a asegurar sus boletos con anticipación a través de Teleticket, válido con cualquier medio de pago.