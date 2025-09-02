La capital se prepara para una de las fiestas más esperadas del año: el Festival de Lima regresa en su octava edición con una alineación de lujo que promete poner a bailar a todos. El evento se realizará el sábado 4 de octubre desde las 6:00 p.m. en el Club Lawn Tennis de Jesús María, con entradas disponibles a través de Teleticket.
Con un escenario de última generación, pantallas LED HHD y sonido profesional Line Array, el festival reunirá a estrellas de la salsa y la cumbia de reconocimiento nacional e internacional.
El cartel
Entre los artistas confirmados destacan:
- Lucía de la Cruz, la “Reina de los Festivales”, con más de 50 años de trayectoria.
- Dilbert Aguilar, maestro, cantante y compositor de cumbia.
- Marisol, la inconfundible “Faraona de la Cumbia”.
- Álvaro Rod, cantautor peruano de género tropical y balada romántica.
- Angie Chávez, ex Son Tentación, quien promete encender la pista con salsa y timba.
- Maryto y su Salson, orquesta liderada por Mario Durán.
- Karlos Terrones, “El Jeque de la Salsa”.
- Barrio Fino, con lo mejor de la salsa peruana.
- Engerberth Tapia, salsero que cierra el cartel oficial.
Una fiesta de salsa y cumbia
El festival combina lo mejor de ambos géneros para ofrecer una “Súper noche rumbera”, donde la salsa y la cumbia vestirán de gala a Lima. La organización promete un show de más de seis horas de música en vivo, coreografías y un despliegue técnico de alto nivel.
Los organizadores invitan a los asistentes a asegurar sus boletos con anticipación a través de Teleticket, válido con cualquier medio de pago.