Hace dos meses, Diana Foronda recibió la noticia más dura de su vida: fue diagnosticada con cáncer al útero, el cual está en estado 3. Sin duda, es una situación compleja en la que la cantante de nu metal decidió afrontar con valentía. Por eso es que este sábado 13 de septiembre más de 30 bandas de la escena local se unirán para apoyar en un festival solidario, el cual lleva por nombre ‘No Me Sueltes’.

Tendrá lugar en el C.C. Festiva (Av. Alfonso Ugarte 1439, Lima) y tiene como objetivo recaudar sensibilizar a la comunidad y recaudar fondos en apoyo a Dianita, quien en más de 25 años de trayectoria ha logrado hacerse un espacio en la escena nacional. Junto a su hermana gemela, Fátima, fundaron Área 7, primera banda de chicas en Perú y que ha sido una influencia fundamental en la música alternativa.

Foronda también es gestora cultural, comunicadora audiovisual y apasionada del diseño gráfico, considerándose un “pez dentro del agua” en el mundo de las artes. “Estoy sumamente agradecida con todas las bandas que se sumaron a este festival. Decidí colocarle ese nombre porque es una frase que yo menciono mucho cuando necesito ayuda en momentos difíciles. Los invito a todos, nunca he sentido tanto amor por parte de la música, es una gran retribución definitivamente”, comenta.

El festival busca no solo busca recaudar fondos, sino también proporcionar una plataforma para promover la lucha contra el cáncer de útero, enfermedad que afecta a miles de mujeres en nuestro país. La recaudación será destinada a cubrir tratamientos médicos y apoyar a Diana en su proceso de recuperación.

El evento contará con la participación de reconocidas bandas y artistas del circuito alternativo peruano como Miki Gonzáles, Rafo Ráez, Área 7 La Nueva Invasión, Barrio Calavera, Ni Voz Ni Voto, Diábolo, Difonia, Serial Asesino, Cecimonster vs Donka, Bala Perdida, Phonic, entre otros. Las entradas pueden ser adquiridas en la pasarela de Passline.

ENTRADAS A LA VENTA EN PASSLINE POR UN MONTO DE S/70.

https://rb.gy/mbm5sr

Fecha: sábado, 13 de septiembre de 2025

Hora: Desde las 12:00 p.m.

Lugar: C.C. Festiva (Av. Alfonso Ugarte 1439, Lima)