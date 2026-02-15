El festival “Una Noche en Perú” anunció novedades importantes para su próxima edición: Los Mirlos y Toño Jáuregui se suman al cartel artístico, y el concierto cambiará de local para ofrecer mayor comodidad al público. El evento se realizará el sábado 28 de marzo en el Club Cultural Deportivo Lima, ubicado en el distrito de Chorrillos.

La producción informó que el cambio de sede responde a la alta expectativa generada por el regreso a Lima de Illya Kuryaki and The Valderramas (IKV), dúo integrado por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, que encabezará el festival. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Joinnus y Yape Entradas.

El evento, que también contará con las presentaciones de Gondwana y The Sacados, ha generado gran expectativa entre los seguidores del rock, reggae y pop latino. Recientemente, IKV volvió a captar la atención internacional tras confirmarse como cabeza de cartel del festival Cosquín Rock, que se realizará el próximo 21 de marzo en Montevideo. Tras ese esperado show, el dúo llegará a Lima para reencontrarse con su público peruano.

Nuevas incorporaciones al cartel

La legendaria banda de cumbia amazónica Los Mirlos, reconocida por su sonido psicodélico y su presencia en festivales de todo el mundo, se incorpora al festival para ofrecer algunas de las piezas más representativas de su extenso repertorio.

Por su parte, Toño Jáuregui, destacado compositor e intérprete nacional, interpretará en vivo temas de su carrera solista y algunos de los clásicos de Libido, banda fundamental del rock peruano de las últimas décadas.

El regreso de una banda icónica

Illya Kuryaki and The Valderramas es considerado uno de los dúos más innovadores de la música en español. Con una fusión de funk, hip hop, soul y rock, Spinetta y Horvilleur revolucionaron la escena musical latinoamericana en los años noventa, dejando una huella imborrable.

Canciones como “Coolo”, “Abarajame”, “Jugo” y “Jennifer del Estero” forman parte de un repertorio que sigue siendo sinónimo de energía, irreverencia y libertad artística. La revista Rolling Stone destacó su impacto al recordar que con el lanzamiento de “Chaco” en 1995, “Abarajame se transformó en un estándar insólito en plena era de MTV Latino”.

Producción y expectativas

Pol Liza, CEO de Longplay Entertainment, expresó su entusiasmo por la realización del festival. “Estamos muy emocionados de traer de regreso al dueto de pop funk latino más importante de todos los tiempos. Como productora, aseguramos que este festival quedará en la memoria de todos sus fans peruanos y que la organización estará a la altura de los grandes festivales que se desarrollan en el mundo”, señaló.

Con esta propuesta, Longplay Entertainment incursiona con fuerza en el formato de festivales de reggae, rock y pop, apostando por un evento que reunirá a destacados exponentes internacionales y nacionales el próximo 28 de marzo en Chorrillos.