La cantante mexicana Fey, una de las figuras más influyentes del pop en español, anunció su regreso a Perú como parte de su gira internacional “HITS TOUR – 30 Aniversario”, con la que celebra tres décadas sobre los escenarios.

El concierto se realizará el 25 de abril en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, donde la artista presentará un espectáculo renovado que combina nostalgia, innovación y un homenaje al público que la ha acompañado desde su debut.

Las entradas estarán disponibles desde el 12 de diciembre a las 10:15 a. m. a través de Teleticket.

“Esta gira es un regalo”: Fey celebra tres décadas de éxitos

“Celebrar 30 años de carrera es agradecer a la gente que ha caminado conmigo desde mis primeros pasos. Esta gira es un regalo, un reencuentro con las canciones que marcaron mi vida y la vida de muchos”, expresó Fey al anunciar el tour.

La artista repasará un repertorio icónico que incluye temas como “Azúcar Amargo”, “Media Naranja”, “Subidón”, “Ni tú ni nadie”, “La Fuerza del Destino”, entre otros éxitos que marcaron a una generación y mantienen vigencia en plataformas y playlists actuales.

Un espectáculo inmersivo para fans de todas las eras

El HITS TOUR – 30 Aniversario ofrecerá una experiencia inmersiva, con iluminación de última generación, vestuarios diseñados especialmente para la gira y nuevos arreglos musicales que recorren todas las etapas de su carrera.

La propuesta escénica recupera elementos emblemáticos de sus primeras presentaciones, al mismo tiempo que incorpora visuales y recursos contemporáneos que reflejan su evolución artística.

Tres décadas de influencia en el pop latino

Durante 30 años, Fey ha redefinido la estética del pop en español, marcando tendencias musicales y visuales que impactaron a varias generaciones. Su retorno a Lima representa también un reencuentro con un público que mantiene sus canciones activas en redes, plataformas digitales y listas musicales.