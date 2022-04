La reportera Fiorella Méndez, quien fue ampayada quedándose a dormir en casa de Óscar del Portal por el programa de espectáculos ‘Magaly TV, la firme’ aseguró que la esposa del conductor de deportes, Vanessa Quimper, sí sabía que ella se iba a quedar en su departamento.

Así lo señaló la reportera a través de un mensaje de texto que envió al conductor de ‘América hoy’, Christian Domínguez, debido a que los une una amistad porque ella estuvo casada con el cantante Pedro Loli.

“Tuve la oportunidad de dejarle un delivery que me pidió para su familia, lloraba todo el tiempo y me dijo: ‘amigo, yo me quedé dormida porque yo trabajo con ellos (Oscar y Aldo)’. No es la primera vez que se quedan trabajando hasta altas horas de la noche. Además, señaló: ‘Me quedé dormida y no vi ni las imágenes de Aldo’. Eso coincide con el descargo que dijo Aldo Miyashiro cuando dice que ellos estaban dormidos cuando paso (los besos con Fiorella Retiz)”, contó Christian Domínguez.

Ante esas declaraciones, la conductora Brunella Horna se animó a preguntar si la esposa de Óscar del Portal sabía si sobre esta reunión. A lo que Fiorella Méndez decidió responder a través de un mensaje de texto enviado a Domínguez.

“Me acaba de escribir Fiorella Méndez porque está viendo el programa... Ella dice: ‘Sí, la esposa de Óscar sabía, la chica que trabaja en la casa de Óscar también estaba’”, contó Christian Domínguez.

Christian Domínguez sobre Fiorella Méndez https://www.americatv.com.pe/noticias/

VIDEO RECOMENDADO

Néstor Villanueva aclara a Susy Díaz: “No busqué a (Florcita) por fama”

Néstor Villanueva aclara por qué faltó a conciliación con Flor Polo https://www.americatv.com.pe/noticias/