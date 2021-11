Ilusionada. Así se encuentra la actriz Fiorella Pennano por el estreno de la obra “Fieras”, escrita por Mateo Chiarella y bajo la dirección de la renombrada Norma Martínez, desde este sábado en el Teatro Británico de Miraflores, y en compañía actoral de las talentosas Cindy Díaz, Alicia Mercado y Stephany Orúe. “Estar con ellas en escena, para mí es un regalo, y verlas crear es algo maravilloso”, admite.

Es una emoción grande que el teatro empiece a reactivarse…

Se siente muy bonito porque la gente está conectando, porque hace tiempo que no ha podido ir, como hay pocas propuestas por ahora, la gente no se lo quiere perder y eso hace que todas las funciones tengan una energía increíble.

Entre el declive de la primera ola y el inicio de la segunda, algunos pensamos que el teatro presencial volvería a inicios de este año y es recién ahora cerrando el 2021.

Es bien curioso que menciones este momento exacto, porque cuando estábamos en enero de este año y, empezaban a reactivarse algunas cosas, íbamos a hacer cosas geniales en febrero en el teatro, teníamos una esperanza de que se iban a activar las cosas, y esa situación, de la segunda ola, me rompió el corazón.

Cuéntame un poco más de esas emociones.

Creo que ha sido uno de los momentos en donde a mí se me acabaron las esperanzas en el teatro. Hacer teatro es muy difícil, muy duro y en esas circunstancias, olvídate. Ahora estamos en otro momento, la gente quiere ir a los teatros.

Por lo que ya has hecho en tu carrera y por lo que dices ahora, da la impresión que disfrutas mucho más el teatro que otras formas de expresión.

Honestamente, disfruto muchísimo del teatro, toda mi vida la he disfrutado. Creo que solamente alguien que ha estado en el escenario sabe lo que se siente, lo que es conectar con un grupo humano, diciendo palabras que no son tuyas pero que haces tuyas y que compartes, y recibes esa reacción también. Ese encuentro de dos mundos que se conectan es maravilloso.

¿Y qué tal te llevaste con el teatro virtual?

Yo no pude hacerlo, ensayé pero al final no se pudo concretar y, bueno, creo que estoy más contenta con el presencial. Aunque he disfrutado de varios en la pandemia. Disfruté muchísimo con lo último que he visto de Eduardo Pinillos, una obra virtual que se llama “Quítale peso o el pecado de no encajar en el estrecho molde que la sociedad había reservado para mí” estuvo súper chévere. También he visto festivales que se han hecho, creo que han habido cosas interesantes.

¿Aunque tal vez es algo pendiente porque finalmente ha llegado para quedarse?

Ahora voy a hacer virtual porque los sábados en el Teatro Británico de Miraflores habrá virtual, será mi estreno. La temporada arranca este sábado 6 de noviembre y va hasta el 19 de diciembre, todos los fines de semana: los viernes y domingos solo es presencial, y los sábados será presencial y virtual.

¿Y respecto a la televisión o al cine hay algo ya encaminado?

En televisión no, pero en cine sí. De hecho, lo que más quiero hacer ahorita es cine y felizmente se vienen tres estrenos que están pendientes por la pandemia, no se han estrenado aún: una es “Larga distancia”, de Franco Finocchiaro, la otra es “Busco novia” con Daniel Vega, y la tercera es “La pena máxima” de Michel Gómez.

A nivel personal, sientes que vamos saliendo de este trance de la pandemia…

Yo creo que hay que vivir el presente y que es lo único que tenemos. Lo que tenemos que hacer es ver de qué manera podemos hacer el ahora, lo mejor posible. Es genial ver que la gente se está levantando, que está intentando avanzar e ir remando en lo que nos ha tocado vivir e intentar mantener la mente positiva.

Perfil

Fiorella Pennano tiene 30 años. En Toronto (Canadá) se graduó con honores en el conservatorio de actuación de York University. En cine ha protagonizado “Como en El Cine”, “Maligno” y “Rosa Mística”. ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine Peruano en París y el ARFECINE de Argentina.