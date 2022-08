El programa “Magaly Tv La Firme” reveló una llamada donde la exreportera Fiorella Retiz indica cual es su peculiar forma de cobrar por publicitar discotecas alrededor del país. La periodista se hizo conocida tras aparecer en un ampay junto al presentador Aldo Miyashiro.

Cabe indicar que el reportero que habló con Retiz se hizo pasar por el dueño de una discoteca en Tacna. Él le cuestionó a la comunicadora de qué trataba su servicio y qué requisitos pedía por dar publicidad a su local.

“Lo que estoy yendo es a juerguear. El tema es que yo voy como imagen nada más”, indicó. Además, Retiz explicó que el contratista debía cubrir sus pasajes, la estadía, la comida y una botella de whisky.

“Entonces no es que esté cobrando algo más, sino como me voy de viaje me llevan por todos lados, es mi manera un poco de divertirme y salir de Lima”, expresó la exreportera.

Fiorella Retiz fue captada junto a ex chico reality André Castañeda en Máncora

La periodista Fiorella Retiz fue captada, por usuarios en las redes sociales, en una aparente cita romántica con un conocido personaje de la farándula.

La ex reportera del programa “La Banda del Chino” fue grabada en Máncora, en un conocido hotel al norte del país, junto al ex chico realityAndré Castañeda.

Las imágenes fueron publicadas por el portal Instarándula, espacio dirigido por el periodista Samuel Suárez. “Anoche la Retiz con André Castañeda en Selina de Máncora”, escribió un internauta junto a algunos videos de la pareja.

En las Stories de Instagram se aprecia a la joven, quien estuvo en el ojo de la tormenta meses atrás por su relación con Aldo Miyashiro, reír junto al deportista.