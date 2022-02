En medio de la polémica por el romance que han iniciado Luciana Fuster y Patricio Parodi, las amigas de Flavia Laos llamaron la atención en redes sociales al enviar contundentes mensajes en contra de la joven modelo.

Y es que el portal ‘Instarándula’ se percató de que las amigas de Flavia Laos, Lorena Celis y Kiara Trigoso, se pronunciaron sobre las personas “que no son oficializadas”.

“Las personas que no son oficializadas, no son oficializadas por algo, o sea un hombre no quiere estar con cualquier chica de por ahí, entonces no la oficializan, así de sencillo”, responde Lorena Celis a un internauta a través de las historias de Instagram de Kiara Trigoso.

Amigas de Flavia Laos arremeten contra Luciana Fuster en las redes sociales. (Fuente: Instagram @instarandula)

Asimismo, Lorena Celis publicó parte de la canción inspirada en Luciana Fuster que se difundió en el programa ‘Magaly TV, la firme’. “Jajaja rolón”, escribieron junto a varios emojis de risa.

“Se fueron con todo. Esa chica Lorena es novia de Diego Rodríguez creo y además pinki pinki de Flavia, y con la otra amiga de Flavia le han lanzado así puñal al seco”, comentó el periodista Samuel Suárez.

“Si las mejores amigas de Flavia prácticamente le dicen sin códigos a Luciana, qué pensará Flavia de todo esto al ver por ejemplo a la parejita ahora en el cine con los politos iguales derrochando amor”, agregó el periodista de espectáculos.

