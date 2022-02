Tras la separación entre su hijo Rodrigo Cuba y Melissa Paredes, el señor Jorge Cuba reapareció en el medio del espectáculo y se ha mostrado muy activo en sus redes sociales.

Esta vez, el expolítico publicó un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram, que muchos usuarios interpretaron como una indirecta para su exnuera Melissa Paredes.

“La mujer sabia edifica su casa, pero la necia, con sus propias manos la derriba. Proverbios 14:1”, se lee en la publicación de Jorge Cuba.

Incluso, la publicación recibió un ‘Me gusta’ de Alexandra Venturo, la actual pareja del ‘Gato’ Cuba. Asimismo, varios internautas lo apoyaron por su mensaje en alusión a la actriz peruana.

Como se sabe, el matrimonio entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes llegó a su fin, luego de difundirse un ‘ampay’ de la actriz con su bailarín Anthony Aranda.

Vale indicar que la publicación de Jorge Cuba se hace horas después de que Alexandra Venturo contara en una entrevista que tiene una buena relación con el padre del ‘Gato’ Cuba, a diferencia de su expareja.

“Estaba con su mamá en el Jockey haciendo unas compras navideñas y me dijo que me iba a recoger con su mamá, yo estaba, pero color tomate que se me estaban reventando los ojos y fue con su tía también, me subí al carro y su mamá me inspiró demasiada confianza, mi tío Jorge es demasiado chévere”, contó en ‘Estás en Todas’.

