María Julia Mantilla García, conocida en el mundo de la farándula como Maju Mantilla, es hoy conductora del programa ‘En boca de todos’, tras haberse coronado como la mujer más bella del mundo al ganar el certamen ‘Miss Mundo’ en el 2004.

La exreina de belleza suele mantener su vida sentimental en el entorno privado; sin embargo, algunas veces suele mostrarse en redes sociales junto a su esposo Gustavo Salcedo, con quien acaba de cumplir diez años de casados.

¿Quién es Gustavo Salcedo?

Maju Mantilla contrajo matrimonio con el padre de sus hijos el 4 de febrero del 2012. Su nombre completo es Gustavo Salcedo Ramírez-Gastón.

Gustavo es ingeniero industrial y exdeportista de sculls, con el que llegó a participar en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Asimismo, se conoció que durante su entrenamiento para el evento deportivo fue que conoció a Maju Mantilla, quien en ese entonces se encontraba en una relación con un trujillano.

¿Cómo se conoció con Maju Mantilla?

La conductora de televisión reveló en una entrevista a ‘Estás en Todas’ cómo fue la primera vez que vio a su ahora esposo.

“En 2004 yo hacía algunos trabajos de modelaje en Lima. Hacía fotos de catálogos y en algún momento él apareció en mis fotos. En unos de los días de campaña él hizo de mi esposo para unas fotos. En el segundo día de trabajo me pidió mi teléfono, pero yo le dije que no porque tenía enamorado”, contó Maju Mantilla.

“Me invitó a ver un partido de fútbol y le dijo que no. Luego me invitó al cumpleaños de su amigo y le dije que no. Entonces, ya no me volvió a hablar. No nos volvimos a ver hasta el 2005, tras ganar el Miss Mundo, y me dijo: ‘¿ahora sí me das tu número o tampoco me lo quieres dar?’, esta vez sí se lo di”, agregó la exreina de belleza.