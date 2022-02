La conductora de televisión Maju Mantilla reapareció en el programa “En boca de todos” tras varios días de ausencia por contagio del COVID-19. Ahora que se siente mejor, la presentadora se animó a contar detalles de su segundo contagio.

En declaraciones para América Espectáculos, la ex Miss Mundo sorprendió a todos al confirmar que fue asintomática, por lo que solo guardo reposo en su hogar y volvió más que lista al programa.

“He sido asintomática. Gracias a Dios, aquí en el canal se siguen todos los protocolos y también en el programa. No he tenido nada, ningún dolor ni malestar de garganta. Me enteré que estaba con el virus, he guardado los siete días correspondientes y regresé nuevamente”, contó Maju.

“Gracias a Dios que estoy vacunada con la tercera dosis y la verdad es que las vacunas son tan importantes porque te ayudan a reducir el riesgo que uno tiene de hospitalizarse o que sea más grave”, añadió la conductora de TV.

Por otro lado, Maju Mantilla también pidió a todas las personas que continúen respetando las medidas dictadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia del COVID-19.

“Todos estamos cansados de usar la mascarilla, especialmente los que trabajan en la calle o en algún otro lugar que tienen que usarla. Es incómodo, pero hay que seguir usándola”, precisó Mantilla.

