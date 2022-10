Flavia Laos fue nominada a los People’s Choice Awards 2022 en la categoría ‘Influencer Latino del año’. La cantante y actriz fue la encargada de confirmar la buena noticia a través de sus redes sociales.

En unos videos publicados en storie de Instagram, Flavia reconoció ante sus fans que la noticia la tomó por sorpresa y que no lo podía creer.

“Chicos, tienen que escuchar lo que está sucediendo, ni yo lo puedo creer que esto sea una realidad. He sido nominada a los People’s Choice Awards como Influencer Latina del año, esto es un sueño”, comentó en un video que compartió en sus historias.

Asimismo, aprovechó para pedirle a sus seguidores a que voten por ella para que pueda traer el premio a Perú. “Desde el primer día que me llamaron, casi me desmayo. Fue una noticia que nunca en mi vida pensé recibir y estoy muy emocionada de compartirlo con ustedes y que ustedes puedan ser los que elijan quién gana. Necesito que me ayuden y me apoyen... necesitamos llevar este premio al Perú”, contó Laos en otro video.

La pareja de Austin Palao también contó el anuncio de su nominación se podrá ver en diversas calles de Lima. “Ven estos anuncios aquí, están en varios sitios de Lima para que si pasan por ahí le tomen una foto y yo repostearlos”, comentó. “Vamos muchachos que esto se puede lograr si todos nos unimos. No puedo más con la felicidad, sigo en shock”, agregó en sus historias de Instagram.

Flavia Laos sorprendida por su nominación a premio

¿Con quiénes competirá Flavia Laos?

La cantante está compitiendo junto a otros siete influenciadores como la youtuber Celeste Pellegrini, el artista y motivador Emmanuel Senties; la actriz dominicana Hony Estrella; la tiktoker chilena Ignacia Antonia, el youtuber colombiano Javier Ramírez, el influencer venezolano Juan Pablo Dos Santos y el periodista argentino Lizardo Ponce.

Los premios People’s Choice Awards son otorgados anualmente a lo más destacado en materia de cine, televisión, música y redes sociales donde se destacan a los influenciadores, quienes son seleccionados mediante la votación del público.

