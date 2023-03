La influencer Flavia Laos se mostró incómoda al ser cuestionada por la conductora de “Arriba mi gente” Maju Mantilla acerca de cuánto ganaría en hacer publicidad.

Este miércoles 1 de marzo, la también cantante visitó el set del programa matutino, donde respondió algunas preguntas acerca de su trabajo en las redes sociales.

“¿Cómo es la vida de influencer? ¿Por qué ‘hermosa’? Cuéntame, para saber si me meto a influencer o no”, pregunto el presentador Santi Lesmes.

Al respecto, la pareja de Austin Palao aclaró que no todo lo conseguía “gratis” gracias a su trabajo con distintas marcas. “Pago mis cositas también, pero hay muchas cosas que se pagan con publicidad. Pago con plata, con video, con contenido. Yo hago mis fotos sola, edito mis videos sola, todo eso que ven lo hago yo”, indicó.

Tras ser interrogada por Mantilla acerca de la cantidad que ganaría por sus fotografías, Laos le contestó: “Tú sabrás pues, Maju, no te hagas la loca”.

Flavia Laos asegura que no le afectan las críticas: “No me importa lo que los demás digan de mí”

A través de su cuenta de Instagram, la novia de Said Palao señaló que no hace caso a los comentarios negativos de sus detractores. “Lo que realmente me gusta de mí es que literalmente no me importa lo que los demás piensen o digan de mí”, expresó.

Asimismo, la modelo y cantante indicó que los ‘haters’ pierden su tiempo tratando de afectarla. “Solo me importa las opiniones de mi familia, mis amigos cercanos y listo, así que si quieren herirme con algún comentario, buena suerte”, mencionó.

