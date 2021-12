La modelo e influencer, Flavia Laos dejó entrever que la amistad que la unía con Luciana Fuster acabó, luego de que fuera ampayada besándose con su expareja Patricio Parodi.

El gesto que hizo al ser preguntada por la integrante de ‘Esto es guerra’ dejó mucho a la imaginación, incluso no quiso hablar de ella en una entrevista para ‘América Espectáculos’.

“¿Con Luciana? No tengo nada que decir al respecto”, señaló la modelo agarrándose el pelo y haciendo un gesto de fastidio.

Además, señaló que también terminó la amistad que tenía con Patricio Parodi, pese a eso participó en reunión de una de las hermanas de Patricio quien está esperando su primer bebé. Señaló que no le importa que la critiquen por seguir unida a la familia de su ex.

“La verdad ya aprendí a que me resbalé todo. Es más, yo no quería ir. Obviamente, estuve con Verónica (Parodi) el viernes y me dijo: ‘tienes que ir, cómo te lo vas a perder’. Cómo me lo iba a... Son mi familia, extrañaba verlos y eso no va a cambiar, sigo firme con mi decisión. Seguiré viendo a las hermanas y la mamá. La extrañaba un montón y hablamos de la vida”, señaló de forma contundente.

“En verdad es como si no existiera está bloqueado. Habíamos quedado bien, yo le pregunté en su momento varias cosas y no me respondió con sinceridad. Hay cosas que uno no quiere creer, al final todo termina pasando. Prefiero que todo quede en el pasado, y así me siento mejor”, agregó la modelo.

Declaraciones de Flavia Laos sobre Patricio Parodi https://www.americatv.com.pe/

