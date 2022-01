Flavia Laos se presentó este lunes, 31 de enero, en el programa “En Boca de Todos”, donde se pronunció sobre los rumores de romance con Austin Palao, con quien se ha involucrado en las últimas semanas.

La modelo participó en la secuencia “El camino de la verdad”, donde fue consultada sobre su supuesto romance con el exintegrante de “Esto es Guerra”. Aunque reiteró que actualmente se encuentra soltera, la actriz llenó de elogios al chico reality.

“Tenemos un círculo de amistades en común y nos estamos conociendo como amigos, lo he llegado a tratar y es persona súper buena, de buen corazón. Solamente tengo buenas opiniones sobre él”, acotó la actriz de la telenovela “Ven Baila, Quinceañera”.

Flavia Laos habla de Austin Palao https://www.americatv.com.pe/

Ricardo Rondón le preguntó a la influencer si le gustaría tener una relación con Austin Palao y su respuesta sorprendió a más de uno. “Para volver a estar con alguien tengo que conocerlo muy bien porque la próxima persona con la que esté quiero que tenga todo lo que yo me espero en un hombre, y eso toma tiempo”, sentenció.

Al ser consultada sobre el por qué no se animaba a dar el siguiente paso con el ex integrante del reality turco “El poder del amor”, Flavia Laos dejó entrever que aún no habría recibido tal propuesta.

“No hemos conversado al respecto, no hemos conversado de ese tema, hay una bonita amistad y yo no me quiero adelantar, porque algo porque no me gusta escupir al cielo, pero todo tiene su tiempo y ahorita estoy enfocada en mí y él también tiene sus cosas”, añadió.

