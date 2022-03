Cada vez más juntos. Austin Palao y Flavia Laos asistieron a un almuerzo familiar organizado para festejar el cumpleaños de Said Palao.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Baigorria mostró fotos y videos en la que vemos a la influencer peruana y el cantante urbano compartiendo junto a los familiares de Palao, además de algunos amigos.

Por su parte, Flavia compartió en su storie de Instagram una fotografía en la que mostró las galletas que preparó Baigorria para compartir en el almuerzo. “Qué cute (lindo) Alejandra Baigorria haciéndole galletitas a Said Palao por su cumpleaños”, escribió sobre la imagen.

Ante las cámaras de “América Espectáculos”, Said manifestó sentirse contento por las sorpresas que recibió en su cumpleaños.

“Me han engreído, la he pasado genial. Es un cumpleaños distinto porque no lo puedo celebrar a lo grande, la he pasado acompañada de mi familia, que es lo que más amo. A mí me sorprende bastante los detalles de Alejandra. Todos los vinieron son los que me rodean y son parte de mi familia, tal vez algunos faltaron porque tenían cosas extremas que hacer”, comentó el chico reality. “Flavia Laos también va a estar en las grabaciones familiares”, añadió entre risas.

