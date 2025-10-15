Flor Bertotti, recordada por su papel como Floricienta, volverá a Lima para celebrar los 20 años de la serie con su Otra Vuelta Tour. El concierto se realizará el 10 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, donde promete un reencuentro lleno de nostalgia y alegría con sus seguidores peruanos.

La preventa exclusiva para clientes BBVA se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de octubre, mientras que la venta general comenzará el 18 de octubre a través de Ticketmaster.pe. El regreso de Bertotti marca un esperado reencuentro con el público local, que en el pasado agotó entradas en cada una de sus presentaciones.

“Otra Vuelta Tour” continúa el éxito de sus conciertos recientes en América Latina. “El año pasado no pudimos llegar a todos los lugares que queríamos... Ese es el espíritu de ‘Otra vuelta’”, comentó la artista sobre la motivación detrás de esta nueva etapa de su gira.

El espectáculo incluirá un recorrido por las canciones más queridas de Floricienta, junto con temas de Niní y de su carrera como solista. Clásicos como “Hay un cuento”, “Flores amarillas” y “Mi vestido azul” formarán parte de una noche pensada para revivir recuerdos y celebrar el vínculo que Flor Bertotti mantiene con su público peruano.