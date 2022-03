El programa “América Hoy” vivió un emotivo momento tras la videollamada de Gisela Valcárcel, quien se mostró vulnerable y contó detalles de su vida. Una de las más conmovidas fue la invitada Flor Polo, quien aprovechó la ocasión para dedicar un emotivo mensaje a su madre Susy Diaz.

Florcita Polo tomó la palabra y en un breve instante dedicó palabras de amor a su madre, a quien le agradece por apoyarla en este difícil momento que atraviesa una separación de su todavía esposo.

“Yo quiero mandarle un saludo muy especial a la mujer que me dio la vida y hace que Flor siga saliendo adelante y de pie. No es fácil por todo lo que está pasando, pero es ella la que me dice que puedo lograr muchas cosas”, señaló Florcita.

“Mamá, te amo. Gracias por todo lo que haces por mí, gracias por decir que estás orgullosa de tu hija. Sabes que te amo muchísimo y te agradezco por estar conmigo siempre, toda mi vida”, agregó la invitada de “América Hoy”.

Flor Polo envía mensaje a su mamá

En otro momento de la entrevista, Florcita Polo también se refirió a su relación con el padre de sus hijos Néstor Villanueva, y confirmó que lleva casi tres meses desde que se separó.

“No quiero hablar de mi vida privada, pero ya que tocaron el tema estoy sola. Ya voy a cumplir tres meses, estoy viviendo aparte con mis hijos. Estoy separada y más no quiero tocar el tema”, sostuvo Polo.

