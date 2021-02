Florcita Polo Díaz, hija de Augusto Polo Campos y Susy Díaz, cumplió esta semana 35 años y lo pasó en cama, recuperándose tras dar positivo al COVID-19, al igual que su esposo, Néstor Villanueva.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la hija de Susy Díaz contó detalles de su lucha contra el coronavirus y dijo que nunca esperó pasar su cumpleaños en cama, ya que los síntomas fueron de consideración.

“Jamás pensé pasar mi cumpleaños en cama, pero por algo pasan las cosas. Estoy cuidándome mucho para salir pronto de esto, felizmente lo peor ya pasó, la semana pasada fue horrible porque no podía respirar y sentía que me ahogaba. Sigo un poco delicada, pero gracias a Dios con vida”, contó Polo al citado medio.

Asimismo, Florcita Polo también aseguró que su madre, Susy Díaz, la llama constantemente para saber de su salud. “Sí. Me llama a cada rato para ver cómo estoy, es mi primer cumpleaños que no la pasaremos juntas, la extraño mucho, pero tengo fe que pronto saldré de esto”, dijo.

“Le pido a la gente que tome conciencia de las cosas, esto (COVID-19) no es un juego, cuídense, yo tenía que salir por trabajo, me cuidaba mucho y me contagié”, añadió Florcita Polo.

Como se recuerda, Florcita Polo y Néstor Villanueva cumplieron sus bodas de aluminio (10 años de matrimonio) el pasado mes de diciembre. La pareja decidió celebrarlo con una tierna publicación en sus redes sociales.

