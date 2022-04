Tras las declaraciones de Néstor Villanueva en América Hoy, donde se supo que hizo llegar audios y videos de sus hijos que mostrarían un supuesto maltrato hacia los pequeños, Florcita decidió difundir un comunicado donde arremete contra su expareja.

“Frente a una serie de sucesos que se han desarrollado en relación a mi entorno familiar y personal debo pronunciarme. He guardado silencio primero por respeto a mis hijos, dos menores de edad que hoy en día lamentablemente sufren un constante estrés a raíz de la separación que afronto con mi esposo Néstor Villanueva, posición que además el padre de mis hijos tiene pleno conocimiento”, se lee en el comunicado.

Luego continua con: “no voy a tolerar que se toque el nombre de mis niños públicamente porque prevalece sus derechos como menores de edad y porque está situación que es dura también para mi familia les afecta mucho más”.

“Tengo pleno conocimiento a través de terceros que mi esposo Néstor Villanueva viene mostrando a miembros de producción de programas TV grabaciones de mis niños. No lo voy a tolerar y por ese motivo voy a proceder legalmente denunciando por maltrato psicológico a las personas que resulten responsables de este hecho”, expresó.

Néstor Villanueva dejó en claro a Susy Díaz: “No busqué a (Florcita) por publicidad ni por fama”

El cantante Néstor Villanueva dejó en claro que no buscó a su esposa Flor Polo para hacerse conocido como dejó entrever Susy Díaz en una entrevista para el programa ‘En boca de todos’.

“Yo no sé (si Néstor se casó por fama), pero a veces se acercan para sacar provecho, para volverse conocidos y poder facturar más”, señaló la excongresista.

Ante esas declaraciones, el cantante salió al frente a defenderse y negó esa especulación. “Yo no busqué a nadie, nos conocimos trabajando, y eso lo sabe muy bien Flor y hasta su mamá. Yo en ningún momento busqué a nadie por publicidad o por fama”, señaló Néstor Villanueva en ‘América Espectáculos’.

“Eso me afecta más (que hablen sobre sus hijos), me siento atado al no poder defender a mis hijos, que tanto los ha mencionado y los ha expuesto... Ella (Susy Díaz) es la que está exponiendo a mis hijos, no tiene por qué involucrarlos y ese sí es un daño psicológico, que cuide eso porque con el tiempo vamos a estar arrepintiéndonos de las cosas que hemos dicho”, advirtió.