Con la frente en alto y dejando el pasado atrás, Érika Villalobos se presentó en un evento público, luego que su aún esposo Aldo Miyashiro protagonizara un ampay donde se le ve besando a su exreportera Fiorella Retiz. Cabe mencionar que la actriz y el conductor de TV llevan más de 15 años de relación.

La actriz se presentó en la ceremonia que se organizó para celebrar los 25 años de la Asociación Cultural Preludio.

Según se puede ver en las imágenes difundidas en la cuenta oficial de Instagram de Predulio, Villalobos se reencontró con Denisse Dibos, Marco Zunino, Diego Bertie, Paul Martin, Bruno Odar, Evelyn Ortiz, Roxana Fernández Maldonado, entre otros.

En un video que se ha vuelto viral en todas las redes sociales, la esposa del conductor “La banda del chino” aparece cantando junto a sus compañeros uno de los temas de “Todos vuelven, un musical para el reencuentro”, obra teatral donde hará presencia desde el 12 de mayo en el Teatro Municipal.

Fiorella Retiz lanzó comunicado luego que Aldo Miyashiro aceptó infidelidad a Érika Villalobos

Fiorella Retiz emitió un comunicado en redes sociales luego que la reportera protagonizó un polémico ‘ampay’ con Aldo Miyashiro, conductor del programa “La banda del Chino” y el aún esposo de la actriz Érika Villalobos.

A través de Instagram, la reportera indicó que se siente “apenada” por las imágenes que se difundieron en el programa “Magaly TV: La Firme”, donde se logró observar que besó apasionadamente al presentador de América TV.

“Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy gracias de corazón”, dijo Retiz.

