Dalia Durán les dice NO a los futbolistas. Recordemos que, hace unas semanas, la modelo fue vinculada con Miguel Trauco, pero ella desmintió cualquier acercamiento hacia el deportistas.

“Es abrumador, me siento acorralada, que no puedo tener amigos, porque de inmediato me vinculan con la persona que me ven”, explicó.

Cabe mencionar que la cubana admitió que en redes sociales, muchas personas le escriben, entre ellos, futbolistas reconocidos.

“Me escriben, me dicen cosas, de inmediato los bloqueo. No quiero saber nada con ellos, ni con nadie. No me interesa comentar más eso, de verdad solo espero que no me molesten más. Conmigo no tienen ni la más mínima esperanza”, dijo.

Luego continuó con: “a mí no me deslumbran (sus propuestas). Mi vida les pertenece a mis hijos”.

Dalia Durán asegura que Miguel Trauco le ofreció viajes y “hasta un encuentro en un hotel”

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró en un avance en el que la aún esposa de Jhon Kelvin, Dalia Durán, confiesa que el futbolista Miguel Trauco coqueteaba con ella.

“Me ofreció para viajar a Brasil y muchas cosas, pero o sea, hasta un encuentro en un hotel”, se le escucha decir a Dalia Durán. Además, la cubana comparó al deportista con Jhon Kelvin.

Los reporteros de ‘Amor y fuego’, se percataron que en la cebichería que trabaja Dalia Durán, se encontraba la exesposa de Miguel Trauco, Karla Gálvez, y a la salida la abordaron sobre el tema.

