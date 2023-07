Florcita Polo habría perdonado a su novio a pesar de ampay en hotel, según Paloma de la Guaracha: “Dice que no hay nada de malo”

Hace unos días, las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ captaron a Luiggi Yarasca, pareja de Florcita Polo, ingresar a un hotel en compañía de un amigo. Esto generó sospechas de una posible infidelidad hacia la hija de Susy Díaz.

En una entrevista con El Popular, Paloma de la Guaracha reveló la decisión tomada por Florcita Polo tras la difusión del ampay, en donde se ve a su pareja, Luiggi Yarasca, ingresando a un hotel.

Según Paloma, la hija de ex congresista habría optado por continuar con su relación, pues no considera que haya nada comprometedor en las imágenes emitidas por el programa de la ‘Urraca’.

“ Ella ha tomado la decisión que de no hay nada de malo porque ve que solo se ha ido al hotel con su amigo, pero ¿Un hombre que va a un hotel? No es para irse a relajar con el amigo, para mirarse las caras ”, expresó Paloma.

“ Ella me dijo que no está convencida (de terminar), que no hay nada de malo. Qué le habrá dicho el chico, pues. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz ”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)