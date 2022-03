Florcita Polo visitó este martes el programa “En Boca de Todos” y fue interrogada sobre el ampay que protagonizó su aún esposo Néstor Villanueva con una bailarina. La hija de Susy Díaz aseguró que ya inició con los trámites de divorcio.

“En realidad tenemos una etapa de padres, yo estoy hace tres meses ya separada de Néstor, pronto divorciada totalmente, solo nos une nuestros hijos. Ya estoy empezando los trámites de divorcio”, respondió Flor Polo a las preguntas de Tula y Maju.

Florcita destacó que Néstor Villanueva puede hacer con su vida lo que desea, pues ellos están separados desde hace tres meses.

“El señor (Néstor Villanueva) puede hacer con su vida lo que desee. Es el papá de mis hijos, yo lo respeto, no voy a hablar absolutamente nada malo de él, lo único que quiero es dejar el tema cerrado. Soy una persona que trabajo todos los días sacando a mis hijos adelante, entonces todo esto quieras o no le afecta a mis hijos, su tranquilidad emocional”, precisó.

En otro momento, la hija de Susy Díaz reconoció estar decepcionada de Nestor Villanueva por el escándalo que ha generado tras su ampay.

“Me siento un poco afectada por ellos y por el bien de mis hijos prefiero no tocar el tema... Me decepcionó mucho por mis hijos, Adriano está mayor, tiene 10 años, fue muy, fuerte y muy difícil la semana, estuve expuesta, es por eso que les pido a todos que por la tranquilidad de mis hijos y la mía no me pregunten. Le deseo lo mejor en su vida artística y personal”, dijo.

