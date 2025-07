A pocos días del final de Chespirito: Sin querer queriendo, Florinda Meza vuelve a estar en el centro de la atención. La actriz se pronunció ante las crecientes especulaciones que circulan en redes y medios, donde se afirmaba que estaría preparando una demanda contra HBO Max y los hijos de Roberto Gómez Bolaños.

Meza publicó un comunicado en Instagram en el que negó haber presentado alguna demanda. Señaló que la persona que lo difundió está mal informada y que aún no decide qué acciones tomará en el futuro. Cuestionó también que no se haya respetado su derecho a no declarar sobre estos temas.

En su mensaje, lamentó que la serie haya provocado que resurjan entrevistas que dio en otro contexto, las cuales ahora son usadas en su contra. Recordó que se trata de su vida real, no de personajes ficticios, y que ese matiz ha sido ignorado.

Finalmente, recalcó que, aunque es una figura pública, solo ella tiene la autoridad para comunicar sobre su vida.