Lima vivirá una noche llena de ritmo y emoción con el regreso del cantante colombiano Fonseca, quien presentará su Tropicalia Tour 2026 el jueves 26 de marzo en Arena 1. El espectáculo, que viene batiendo récords en Estados Unidos, Europa y América Latina, promete ser el concierto más alegre del verano.

El artista interpretará por primera vez en vivo en el país las canciones de su álbum “Tropicalia”, nominado al Latin Grammy 2024 como Mejor Álbum Tropical. El disco incluye éxitos como “Si Tú Me Quieres”, ganadora del Latin Grammy a Mejor Canción Tropical, y “Con Dinero y Sin Dinero”.

Un show lleno de energía, vallenato y clásicos infaltables

Fonseca llegará acompañado de su banda de vallenato/pop para ofrecer una puesta en escena vibrante con nuevos sonidos tropicales y los temas más emblemáticos de su trayectoria. Entre los clásicos que no faltarán están “Te mando flores”, “Arroyito”, “Prometo”, “Eres mi sueño”, entre otros favoritos del público peruano.

El concierto también marcará el debut en vivo en Lima de canciones muy esperadas del álbum, como:

“Nunca me fui” (ft. Rubén Blades)

“Venga lo que venga” (con Rawayana)

“Por toda la vida”

“Qué suerte tenerte”

“Pedacito de playa”

“Tropicalia” recorre distintas vertientes de la música tropical, combinando romance, sabor caribeño y fusiones modernas.

La venta general comenzará el 10 de diciembre a través de Ticketmaster. El concierto es producido por F&M Entertainment.