Con siete Latin Grammys en casi 20 años de carrera y un éxito tras otro sin pausa, le preguntamos a Fonseca si es que aún siente ansiedad por la suerte que correrá cada tema que pone a consideración de sus seguidores. “Esa incertidumbre de qué va a pasar, o cómo van a reaccionar es bonito, es parte de hacer música, de exponerte y abrir como compositor tus sentimientos y pensamientos. Yo gozo mucho esa parte”, nos dice el cantautor colombiano que acaba de lanzar “Tú 1ero”, que como todos sus anteriores temas, ya es un hit.

¿Esta época de pandemia ha sido para ti de creatividad, o todo lo contrario?

Ha sido una época de hacer muchas canciones. Aquí desde el estudio en el que te estoy hablando he pasado gran parte del tiempo haciendo esta canción y otras. Sin duda ha sido una temporada de hacer bastante música

¿’'Tú 1ero’ ha sido una canción que se gestó en estos meses de crisis sanitaria?

El tema lo empezamos a trabajar ya un poco como al final de la etapa más difícil. Con Richie López, que fue con quien la escribí, todavía nos veíamos en el estudio con mascarillas y las puertas abiertas. Este sencillo es una canción hija de esta situación, para mí tiene un significado muy especial, siento que es esa primera puerta que se abre para volver a ver la normalidad.

Que los cantantes hayan seguido lanzando temas ha sido un buen aporte para enfrentar estos tiempos difíciles...

De acuerdo y también creo que esta canción viene cargada de mucha energía positiva, una canción que cuando la oyes te genera algo bonito, positivo, te dan ganas de gozar la vida, de enamorarse, de expresar lo que se está sintiendo. Que bueno que la música nos ayude a eso, a pasarla y sentirnos bien.

¿Eres un compositor con horario fijo o esos que esperan a qué llegue la musa?

Para mí, la tarde es el momento en el que me meto al estudio cuando estoy en la casa. Entro a las dos o tres y me puedo quedar hasta las dos de la madrugada. Hay una frase de Pablo Picasso que me encanta, él decía: ‘que la inspiración nos agarre trabajando’. Eso sin duda tiene que ser así, a mí me gusta sentarme a escribir, pero no me hago problemas cuando no hay ninguna actividad en el camino. Pero la mayoría de veces aunque no esté componiendo, siempre estoy en el estudio mirando alguna canción nueva o revisándola.

¿En el proceso de creación de temas de un nuevo disco tratas de alejarte totalmente de todo lo anterior?

Cuando estoy haciendo una canción nueva no estoy pensando en si voy por acá o por allá, simplemente me entrego a hacer música y sé que siempre esas canciones reflejan el momento de vida en el que estoy. No me pongo a pensar y planear mucho, solo intento hacer música y que salgan las melodías y letras que quiero. Esa es la composición para mí.

Tu paisano Mike Bahía está en el Perú como entrenador en “La Voz” ¿Te han llamado para este tipo de programas que buscan nuevas voces?

Hice dos temporadas en Colombia de un programa que se llama ‘A todo nivel’ y fue muy especial para mí, pues lo sentí como una manera de regresarle a la vida tantas bendiciones. Íbamos escogiendo a los cantantes que tenían potencial, les dábamos consejos hablándole desde el corazón y queriendo para ellos lo mejor, me lo gocé mucho.

¿La voz o un estilo, que pesa más en la carrera de un cantante?

Las dos cosas yo creo. La voz es importante, pero tener un estilo propio es sin duda lo que te va a ayudar a abrir tu propio camino, es lo que te dará tu sello personal. Hay que trabajar en esos dos rubros para destacar en la carrera.

JUAN FERNANDO FONSECA CARRERA

Músico. El cantautor lanzó hace una semana su nuevo sencillo “Tú 1ero” , composición que comparte con su paisano Richie López. En agosto reinicia sus conciertos junto a Andrés Cepeda.