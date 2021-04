Hace una semanas Latina sorprendió con el anuncio de una megaproducción para celebrar el Bicentenario de la independencia del Perú, titulada “Los otros libertadores”, que narrará la historia de algunos precursores como Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Justamente, el último sábado se rodaron las escenas que corresponden a la historia de estos dos importantísimos personajes en el derrotero histórico del país y, por ello, conversamos con la actriz Francesca Vargas, quien dará vida a Bastidas a partir de julio en pantalla chica. “Grabar estas escenas ha sido increíble para mí. El sábado realmente he terminado agotada, exhausta, porque el cansancio emocional que requiere para un actor es extremo en este tipo de escenas”, admite la joven artista.

¿Ya habías tenido la oportunidad de trabajar junto a Cristian Esquivel, quien interpreta a Túpac Amaru, tu pareja actoral en esta ficción?

Es la primera vez que trabajamos juntos, pero ya nos conocíamos. Desde el primer momento en el que hablamos compartimos muchos de nuestros sueños, él recién venía de España y quería hacer muchas cosas acá en Perú, yo también quería irme para allá. Hace tiempo que no sabíamos el uno del otro y ahora que nos ha tocado trabajar juntos, la hemos pasado súper, hemos hecho trabajo de investigación también por nuestra cuenta.

Imagino que la visión que tenías, tanto de Túpac como de Micaela ha cambiado, sobre todo después de este trabajo actoral y la investigación que mencionas...

¡Totalmente! De hecho hay muchas verdades que no se saben todavía. Tuvimos la suerte de que nos asesoren dos historiadores cusqueños que llevan años trabajando en el tema. Hay una historia real que no se ha contado, pero creo que de alguna manera el trabajo mío y el de Cristian contará lo más cercano posible a lo que realmente ocurrió entre ellos.

El director Agustín Restrepo resaltó que en las escenas se ha logrado contar la esencia de la relación sentimental entre Micaela y Túpac más allá del momento histórico que se está narrando en la ficción...

Algo que también me enteré con estos historiadores fue que Túpac y Micaela fueron una pareja ejemplar: se adoraban, se amaban, eran compañeros, no había jerarquía entre ellos, no había el tema patriarcal, porque la cultura andina cree en una dualidad que se hace uno solo. Incluso sé que hay cartas en Cusco en las que Micaela le escribe a Túpac cosas eróticas, algo normal en toda pareja. Creo que fueron una pareja hermosa que se acompañaron siempre hasta el último día de sus vidas, y se dieron fuerza entre los dos en todo momento, creo que es hermoso.

Entonces el público va a sentir esa conexión especial entre tu personaje y el que interpreta Cristian…

Los dos hemos sido muy cuidadosos en ese tema, y yo creo que sí. Aparte de lo que manda el guión, se ve esta relación a pesar que hay muchos hechos históricos pero nosotros hemos tratamos que en todo momento se resalte.

De otro lado, para los actores siempre es difícil, pero con la pandemia se te debe haber complicado más las posibilidades de trabajo...

Todos sabemos que el mundo del arte es difícil y siempre está en crisis. A mí la pandemia me agarra haciendo otras cosas fuera de la actuación, a la par de mi carrera actoral. En julio es cuando la retomo con el personaje de Zoila en novela “La otra orilla”.

CLAUDIA FRANCESCA VARGAS GARABITO

Estudió actuación con Ramón García, Bruno Odar, Roberto Ángeles y Leonardo Torres. Hizo teatro y cine, en televisión actuó en “Mi esperanza”, “La otra orilla” y ahora en “Los otros libertadores”.