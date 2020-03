La primera vez que Francisca se interesó en la actuación fue al ver la serie de televisión “Al fondo hay sitio”. Debido a su gran deseo por aparecer en las pantallas, participó en su primer casting a la corta edad de siete años. Varias películas y series después, Francisca Aronsson se ha convertido en una de las actrices más jóvenes y prometedoras de la industria.

En una entrevista para Correo, la también embajadora nacional de UNICEF nos habla de su evolución artística y sobre la gran responsabilidad de ser un ejemplo a seguir para varios niños y niñas en sus redes sociales.

Empezaste a los 8 años en el medio, ¿qué es lo que más has aprendido durante todo este tiempo?

He aprendido cómo desarrollar papeles y a convivir con personas adultas. Mi mamá siempre me dice que “coja lo bueno y no lo malo”. Pero también he aprendido a ser más madura y tener mucha disciplina.

¿Qué papeles te gustaría tomar más adelante?

Para la edad que tengo he experimentado varios, pero creo que cuando crezca tendré más variedad. Por el momento me gustaría salir de mi zona de confort y hacer algún papel de mala.

¿Cómo te sientes al saber que tienes una gran cantidad de gente que te sigue en tus redes sociales?

Para mi es un honor tener todo ese público. Yo no uso mis redes sociales para ser mediática o para ser influencer, sino para ser la voz de niños y adolescentes.

¿Qué mensajes quieres transmitir?

Los mensajes que yo doy son siempre de empoderamiento y el derecho que tenemos como niños y jóvenes. Siempre hago mis cosas con la intención de ser una mejor generación.

¿Sientes que lo estás logrando?

Hay muchos padres que se me acercan en la calle y me hablan sobre el contenido que comparto. Es emocionante porque me doy cuenta que los mensajes que intento dar realmente llegan a la gente.

¿Tienes alguna recomendación también para los padres?

Por el tema de la cuarentena, los niños están en sus casas con los ipads o celulares y están expuestos a contactarse con gente que no conocen o gente que no siempre tiene buenas intenciones.

¿Sientes que se le está dando la seriedad necesaria al tema del coronavirus?

Yo veo muchos memes con el tema de “¡Mira, estamos de vacaciones!”, pero no lo estamos. Estamos en un momento en el que deberíamos quedarnos en casa, ayudar a nuestros a padres y ser productivos. Justamente para concientizar sobre eso estoy trabajando con UNICEF con el reto #YoMeQuedoEnCasa.

¿En qué proyectos te veremos próximamente?

Estoy grabando una serie en España llamada “El internado”. Trabajo con actores con los que me siento muy feliz y agradecida. Para mí es una gran experiencia hacer un proyecto internacional.

Perfil

Francisca Aronsson, actriz

Protagonizó la película “Margarita” (2016) junto a Giovanni Ciccia y formó parte del elenco de “Ceviche de tiburón” (2017). Ha participado en series como “Mis Tres Marías” (2016) y “Ven Baila Quinceañera” (2017).