A 23 años de su muerte, el nombre de Frankie Ruiz se ubica sin dudas ni murmuraciones en esa categoría de mito de la salsa que nadie se atreve a cuestionar. Que se mantenga vigente en el corazón del pueblo es el máximo reconocimiento que un artista puede obtener, y el mayor orgullo de su hijo Frankie Ruiz Jr., que sigue los pasos de su padre y admite que su debut en Lima el próximo 18 de setiembre será todo un acontecimiento en su vida. “Cantar y caminar las calles de Lima, como lo hizo mi padre, será emocionante. Mi madre siempre me cuenta que en el Perú lo amaban, aceptaron su música y lo trataban con mucho respeto”, dice una de las estrellas de “La Salsa del Bicentenario” que se presentará en el Jockey Club.

Siempre habrá un tema de Frankie Ruiz en el corazón de los peruanos...

Es algo que recibo con mucha alegría, también cuando escucho a otros salseros cantando la música de mi papá y al pueblo bailando al ritmo de sus éxitos. Hay gente que hace tributos, covers e imitadores de Frankie Ruiz y yo los felicito, no me pongo bravo con eso, les doy bendiciones, porque gracias a ellos la música de mi padre todavía está viva.

¿A qué crees que se debe la vigencia y el éxito de tu padre?

A su estilo que era inconfundible, su sonido, la pasión que le ponía a todos sus proyectos musicales y a la humildad que proyectaba ante la gente. Con sus canciones conquistó muchos corazones, su salsa era romántica y sé que hay muchos niños y niñas que nacieron porque sus padres se enamoraron con su música. Eso es lo que yo quiero hacer, quiero llegar a ese público que amaba a mi papá, pero con mi propuesta, porque yo tengo mi propio talento.

Los hijos de los artistas famosos la tienen difícil cuando quieren seguir sus pasos...

Yo canto con el corazón, cuando me trepo en un escenario represento a mi papá pero no lo estoy imitando, hago mi trabajo lo mejor que puedo, no pensando que soy mejor o peor que él. Lo único que pienso es en mejorar y desarrollar un estilo con el que pueda lograr ser alguien en la música latina, conseguirlo está en manos del público, sin ese respaldo un artista no es nada.

¿Cómo ves actualmente a la salsa frente al fenómeno de la música urbana?

La salsa sigue viva, no ha muerto, a pesar de los nuevos sonidos y ritmos tenemos muchos talentos salseros que están cantando y luchando para mantenerse vigentes como Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo de Puerto Rico, Tony Vega, Tito Nieves, La India, José Alberto el Canario. La salsa goza de buena salud, es lo que pienso yo y mucha gente.

¿No se te ocurriría grabar música urbana o reguetón?

A mí me gusta ese tipo de música y lo que quisiera hacer es algo como una salsa reguetonera, poniendo ese ritmo al servicio de lo urbano. Yo he tratado de cantar música urbana pero la gente no asocia el nombre de Frankie Ruiz con ese género, pero yo quiero parar eso, porque soy joven todavía y tengo muchos colegas urbanos que quieren y escuchan a mi papá. Si puedo cantar un pedacito con ellos sería bastante para mí.

¿Cuándo cierras los ojos qué imagen ves de tu padre?

Veo a mi papá practicando frente a un espejo que nosotros teníamos en la casa, pasaba horas cantando allí y yo viéndolo. También recuerdo a mi padre comprándome de pequeño un instrumento de percusión y me decía: ‘yo te voy a enseñar la clave, si no vas a ser cantante, serás pelotero’. Pero bueno, ahora me tienes metido en la música y a pocas semanas de debutar en Lima, y estoy seguro que mi padre estará viéndome desde arriba festejando ese momento.