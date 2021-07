Frida Sofía tuvo duras críticas contra su madre Alejandra Guzmán, a quien cuestionó por la canción “Yo te esperaba” y su maternidad en la vida real.

En una reciente entrevista a la revista People en español, Sofía afirmó que su madre la tuvo para no sentir la soledad. “Vi una entrevista hace mucho tiempo donde (Guzmán) dijo ‘es que me siento muy sola, necesito compañía’ y dice que por eso me tuvo”, comentó.

Sobre el cuidado a los hijos, Sofía cuestionó la labor de la intérprete de “Yo te esperaba”. “A los niños no se toca. Si tienes un hijo, lo bañas tú. Si tienes un hijo, lo cuidas tú. Le enseñas que abajo no se toca. Y los trapitos sucios no se lavan en casa. Nada más un degenerado pudo haber formulado esa frase”, añadió.

Asimismo aseguró no tener nada que perder con este proceso legal contra su abuelo, Enrique Guzmán, y su madre.

“No hay relación con nadie de la familia. Nunca nos vemos. Nunca hay ese apoyo de familia. No hay llamadas, no hay conexión, no hay amor, no hay dedicación, no hay respeto alguno. No me voy a hacer la que sí hay. No pierdo absolutamente nada. Al contrario, gano mi libertad”, acotó.

Frida Sofia, hija de Alejandra Guzmán, presenta denuncia formal contra su abuelo y madre

Frida Sofía confirmó la demanda contra su abuelo Enrique Guzmán y su madre, Alejandra Guzmán, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras acusar al primero de realizarle tocamientos indebidos cuando era niña. (Fuente América TV)