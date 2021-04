Las peleas entre Frida Sofía y la familia de su madre, Alejandra Guzmán, no han cesado, y solo parecen empeorar con el tiempo. Es así que la joven cantante estaría a punto de cambiar su apellido.

Hace unas semanas, la cantante de 29 años acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado sexualmente de ella cuando era una niña. Sin embargo, Alejandra Guzmán defendió a su padre y le dio la espalda a su hija.

Tras los hechos, una amiga de Frida Sofía señaló a la revista Tv Notas que ella se encuentra devastada y harta por no recibir el respaldo de su madre, hecho que la había dejado “súper desconcertada”.

“Pensó que al dar a conocer lo que su abuelo le hizo, su familia entendería el porqué de muchas cosas; incluso creyó que podría darse un acercamiento y la tan esperada reconciliación con su mamá”, comentó la fuente.

“Está tan triste, enojada y, sobre todo, desilusionada que está pensando en tomar una decisión radical. Frida está pensando seriamente en quitarse los apellidos, pues está cansada de que la asocien con la dinastía Guzmán Pinal”, añadió.

Dicha fuente señaló que Frida Sofía no quiere nada que le recuerde o vincule a su familia. “Yo ya no quiero ser Guzmán Pinal, quiero quitarme esos apellidos que tan malos recuerdos me traen”, habría dicho Frida textualmente a su amiga.

