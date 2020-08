A Frieda Holler, ni la pandemia la detiene. " Si yo no trabajo, no vivo, la verdad es que soy una mujer que está acostumbrada a hacerlo desde que tenía veinte años. Para mí es importantísimo producir, en estos momentos sigo dictando conferencias, hoy virtuales, y por supuesto, escribiendo”, nos dice cuando le preguntamos sobre su vitalidad y las ganas de enfrentar los retos. Su más reciente logro es “Sin etiquetas en un mundo al revés” (Gambirazio Ediciones) que será presentado en la Feria Internacional del Libro de Lima.

¿Realmente estamos de cabeza cómo dice su libro?

Así es, por eso justamente que le puse ese titulo, porque es lo que estamos viviendo, Nunca nos imaginamos que íbamos a tener esta pandemia, la cuarentena, este dolor, y esta tristeza tan grande dentro de uno y en nuestras familias. Es una infinidad de cosas que está viviendo el mundo entero y que nos ha puesto de vuelta y media, no solamente en nuestro país.

¿Y podemos vivir sin etiquetas en este nuevo mundo?

Muchos dirán cómo es que yo, que he dedicado 31 años a la etiqueta, escribo un libro que se llame “Sin Etiquetas', que no es la ética, los protocolos, ni los buenos modales, nada de eso. Son esas etiquetas que se les ponen a las personas o que también se etiquetan ellas mismas: “Soy fea, no sirvo para nada “. Esas etiquetas no las necesitamos, y aquí entra la autoestima que es muy importante.

En el libro se habla de lo vital que es la autoestima en estos momentos...

Si una persona no la tiene, ni tampoco el deseo de salir adelante, la depresión y las cosas negativas que nos rodean lo van a llevar al desastre. Lo que tenemos que hacer es desarrollar una autoestima fuerte y sólida, que nos dé esa seguridad y esa confianza para que uno puede salir a flote a pesar de las circunstancias.

¿La etiqueta social y los buenos modales están vigentes en estos tiempos de crisis?

Claro que son importantes, y deben serlo hoy más que nunca y aquí se incluye también a la autoestima. Si yo no me quiero, no me respeto, ni valoro, cómo voy a pretender que me vean los demás ¿Qué quiere decir entonces? Porque la pandemia me dice que no puedo salir, tengo que estar sin ducharme, sin tener higiene personal, sin cambiarme de ropa, despeinada, sin decir buenos días. No pues, de ninguna manera, eso también es autoestima. Además, no solo para una misma, también para la gente que convive con uno.

Muchos piensan que luego de pasada esta pandemia vamos a seguir como antes..

Deseo de todo corazón, y también rezo todos los días, para que nosotros, los seres humanos, cambiemos. Lo que está pasando no es algo que viene del Creador, nosotros hemos tenido mucho que ver con esta pandemia, hemos sido desagradecidos con el planeta que ha lanzado un SOS para no desaparecer.

¿Cuándo regresemos a la normalidad que nos tocará hacer?

Estamos muy lejos de regresar a lo de antes, y ni siquiera sabemos cuándo será, tenemos que adaptarnos a lo que nos ha tocado vivir. Pero como escribo en mi libro, sin perder, el amor, la solidaridad, la educación, los buenos modales. Porque de eso se trata la vida misma, no solamente vivir por y para lo material. Tenemos que enriquecer nuestra vida espiritual, que es algo básico en la vida de las personas y lo hemos olvidado.