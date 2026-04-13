Las Elecciones Generales 2026 significaron la reestructuración del Congreso en el Perú, pues ahora se establece una Cámara de Diputados (130 integrantes) y un Senado (60 integrantes). Esto, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 0053-2025, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según los datos a boca de urna difundidos por Datum Internacional para América Televisión, Fuerza Popular se posiciona como la principal fuerza en la elección al Senado, además de liderar en la contienda presidencial.

La proyección indica que Fuerza Popular obtendría 22 escaños, mientras que Renovación Popular alcanzaría 11 senadores.

En tanto, Juntos por el Perú también lograría 11 curules.

GOLPE A GOLPE

Ahora bien, a la región La Libertad le corresponde un escaño para el Senado y en esa punga entrarían Víctor Flores Ruiz, quien postuló con el número 1 por Fuerza Popular, y Víctor León Álvarez, quien hizo lo propio por Renovación Popular.

Correo trató de conversar con Víctor Flores, pero no respondió las llamadas, mientras que Víctor León dijo que esperará los resultados oficiales que emita la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

ONPE tenía previsto publicar los primeros resultados oficiales a partir de las 5 p. m. de ayer, pero al cierre de esta nota aún no lo hacía.

En La Libertad se inscribieron 34 fórmulas al Senado, cada una integrada por dos candidatos.

FUNCIONES

¿Qué funciones cumple el Senado? Pues bien, revisará los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados. También aprueba, modifica o rechaza las propuestas normativas. Además de participar en la designación de altos funcionarios del Estado.