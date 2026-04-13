La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, con el 51,427% de actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mantiene en el primer lugar de la votación presidencial en las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el reporte actualizado a las 06:57:35 a.m. del 13 de abril de 2026, Fujimori alcanza 16,94% de votos válidos, consolidando su posición como la candidata más votada hasta el momento.

Resultados presidenciales con 51,4% de actas

Según el avance oficial difundido por la ONPE, los principales resultados preliminares son:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 16,949%

16,949% Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 14,799%

14,799% Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 12,946%

12,946% Ricardo Belmont (Obras): 9,805%

9,805% Carlos Álvarez: 8,480%

8,480% Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 7,728%

7,728% Alfonso López Chau (País para Todos): 7,604%

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Más de 47 mil actas ya fueron contabilizadas

El reporte oficial detalla que, del total de 92,766 actas electorales, ya se contabilizaron 47,707 actas, mientras otras 112 actas fueron enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE).

Asimismo, permanecen 44,947 actas pendientes de procesamiento.

Este avance permite observar tendencias preliminares, aunque los resultados pueden variar conforme se incremente el número de actas contabilizadas.

Disputa por el segundo lugar continúa abierta

Aunque Fujimori lidera la votación, la principal expectativa se centra en la disputa por el segundo lugar, que definirá quién acompañará a la candidata en una eventual segunda vuelta electoral.

Los resultados preliminares muestran diferencias estrechas entre varios candidatos, lo que mantiene el escenario competitivo y sujeto a cambios en los siguientes reportes oficiales.

De acuerdo con el cronograma electoral vigente, la segunda vuelta presidencial se realizará el 7 de junio de 2026, si ningún candidato supera el 50% de votos válidos.