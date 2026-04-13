El Perú vivió momentos de incertidumbre ante la espera de los resultados de las Elecciones Generales 2026 y la posibilidad de tener, nuevamente, una segunda vuelta presidencial llena de polarización.

A las 6 de la tarde con el boca de urna elaborado por Datum para América Televisión, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se encuentra a la cabeza con 16.5%, es decir, tiene un lugar ganado en la segunda vuelta. Sin embargo, el segundo lugar es peleado voto a voto entre los candidatos Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 12.8%, Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno con 11.6%, Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras con 10.5% y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 10% (ver infografía).

La situación es incierta debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó a la no difusión de datos del conteo rápido porque hoy se permitirá la votación de ciudadanos que fueron afectados por la no instalación de sus mesas de sufragio.

Cabe precisar que la boca de urna tiene un margen de error de +/-3%.

Estos son los resultados a boca de urna de Datum para América Televisión. (Infografía: Diario Correo)

FIJO

Keiko Fujimori fue congresista por Alianza por el Futuro en el año 2006.

La primera vez que decidió postular a una elección presidencial fue en el 2011 con Fuerza 2011, año en que logró pasar a segunda vuelta con Ollanta Humala. Fue derrotada por 447,057 votos.

En el 2016 tentó la presidencia por segunda vez con su partido que pasó a llamarse Fuerza Popular (FP) y logró pasar a segunda vuelta con Pedro Pablo Kuczynski. En esa oportunidad también fue derrotada por 41,057 votos.

Su tercera elección ocurrió en el 2021, cuando pasó a segunda vuelta con Pedro Castillo.

En aquella ocasión perdió por 44,263 votos.

Keiko Fujimori emitió su voto en colegio de San Borja. (Foto: Andina)

POR VERSE

La representante del partido naranja podría disputar una segunda vuelta con López Aliaga, ultraconservador e integrante del Opus Dei, quien además se desempeñó como alcalde de Lima cuando fue elegido en 2022.

López Aliaga dejó el sillón municipal en octubre del año pasado para tentar por segunda vez la presidencia.

En el 2021, el empresario quedó en tercer lugar con el 11.75% de los votos válidos, momentos en que también habló de un posible fraude electoral.

Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) también se juega la posibilidad de ir a una segunda vuelta.

El exministro de Defensa de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski tienta por primera vez la presidencia.

Desde que inició su campaña, es cuestionado por la investigación que pesa en su contra por presunto lavado de activos vinculado a asesorías en la gestión de Susana Villarán.

Jorge Nieto votó en Punta Hermosa. (Foto:GEC)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) también entra en la pelea.

El exalcalde de Lima es recordado porque en 1986 lanzó una agresiva campaña para que la ciudadanía financiara la expansión del canal Red Bicolor de Comunicaciones, RBC Televisión, mediante la compra de acciones.

Más de 70 mil peruanos respondieron al llamado del denominado “Canal del Pueblo” con una inversión promedio de 2 millones de dólares. Sin embargo, décadas después, ninguno de ellos habría recibido las ganancias prometidas y tampoco recuperaron el dinero invertido.

Por otro lado, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) s un político de izquierda que postuló para congresista (2006), alcalde provincial de Huaral (2006) y congresista (2020), sin éxito. Sin embargo, ganó un espacio en el Congreso en 2021.

Ese mismo año fue nombrado ministro de Comercio Exterior y Turismo por Pedro Castillo, cargo que ocupó hasta el día del golpe de Estado.

Fue uno de los primeros ministros en dimitir e incluso, uno de los más críticos con lo ocurrido.

Candidato presidencial Roberto Sánchez votó en San Borja (Fotos: Jesús Saucedo / @photo.gec)

RUTINA

La candidata Keiko Fujimori se retiró de su domicilio en San Borja a las 7:21 a.m. en un auto manejado por su hermana Sachi Fujimori y acompañada de sus hijas, Kyara y Kaori Vilanella.

“Es la primera vez que vamos a un proceso electoral sin mi papá y sin mi mamá, así es que queremos empezar este día yendo al cementerio”, declaró brevemente a la prensa.

Las cuatro visitaron las tumbas del expresidente Alberto Fujimori y Susana Higuchi en el cementerio Campo Fe de Huachipa.

Posteriormente dio inicio a su desayuno electoral en un restaurante en Huachipa junto a su familia, espacio en el que no fue visto Kenji Fujimori.

“Deseamos una gran fiesta democrática”, afirmó la candidata.

Más tarde, se dirigió a su local de votación en la institución educativa Libertador San Martín en el distrito de San Borja.

La fujimorista hizo cola, emitió su voto de manera rápida y no logró declarar a la prensa debido a la aglomeración de personas que le gritaban “¡Keiko, presidenta!”.

Keiko Fujimori pidió ampliar horario de votación por mesas no instaladas (Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec)

Rafael López Aliaga inició su día un poco después de las 8:00 a.m. compartiendo el tradicional desayuno electoral junto a Norma Yarrow, candidata a la primera vicepresidencia de su partido, así como con simpatizantes de su agrupación.

Portando un polo rojo, compartió el desayuno que consistía en pan con chicarrón y un tamal con los simpatizantes presentes en la losa deportiva “La Bombonera” en San Juan de Miraflores.

Posteriormente, fue a su local en Miraflores para votar.

Jorge Nieto Montesinos realizó su desayuno electoral en el distrito de Punta Hermosa.

Allí estuvo acompañado de su familia y del gremio de construcción civil, que organizó el encuentro en el restaurante La Estación de Lucho.

Luego se trasladó a emitir su voto en el Colegio Víctor Andrés Belaúnde-Diez Canseco, ubicado a solo cuatro cuadras del restaurante.

Al momento de emitir su voto, el exministro protagonizó un incidente debido a que no sufragó dentro de la cámara secreta en su centro de votación, sino que marcó la cédula a la vista del público, pero finalmente fue alertado por una persona presente en la sala.

A diferencia de otros candidatos que anunciaron sus actividades a la prensa, Ricardo Belmont no lo hizo ni tuvo desayuno electoral público.

Según indicaron fuentes de la agrupación, Belmont Cassinelli se reunió el viernes por la noche con su equipo y se decidió no tener esa actividad debido a que fue Alberto Fujimori quien inició la tradición en 1990.

Tampoco fue a votar porque ni esperó resultados de manera pública-según fuentes- para romper la imagen de político tradicional que celebra por adelantado en un local de votación.

Mientras que Sánchez realizó su desayuno electoral en los exteriores de Barbadillo, penal en el que se encuentra internado el expresidente Pedro Castillo acompañado de un grupo de simpatizantes.

Rafael López Aliaga formaliza denuncia penal contra jefe de ONPE, Piero Corvetto, por omisión de funciones en flagrancia. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

REACCIONES

Sánchez recibió los resultados en el segundo piso local de su partido en el Centro de Lima sin la prensa. Sin embargo, posteriormente declaró: “Lo recibo con bastante serenidad, pero también con gratitud, porque es el pueblo que hoy ha expresado este respaldo que la metodología de boca de urnas refiere, nos pone en segunda vuelta. No tenemos temor a nada”.

Tras el boca de urna, Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia, señaló que Fuerza Popular recibe con “humildad” y que toma con mesura los resultados del flash electoral.

Mientras que Nieto Montesinos estuvo en su local para recibir el boca de urna.

Al inicio se mostró serio, sin embargo, ante la posibilidad de ir a una segunda vuelta y recibir aplausos de sus simpatizantes, sonrió, aunque no declaró.

Rafael López Aliaga cuestionó que el boca de urna no se haya suspendido.

“Pedimos un pronunciamiento urgente al JNE, de por qué ahora ya es cómplice de lo que está, lo que ha perpetrado la ONPE, ¿no? De ONPE ya teníamos sospechas, pero ya que por omisión el JNE no haya suspendido la boca de urna, sabiendo que hay un daño”, reclamó.

Por su parte, Ricardo Belmont se pronunció desde la Plaza San Martín y cuestionó a las encuestadoras, a quienes calificó como “las encuestadoras de la mafia”.

Se mostró muy confiado: “Vamos a ir a la segunda vuelta”.